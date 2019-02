Mario Vaquerizo recuerda su regalo más romántico de San Valentín

Estamos a las puertas de San Valentín y el amor ya está en el aire como dice la canción. “Love is in the air la bailábamos tú y yo cuando empezábamos en el 99. Nos la ponían amigos”, ha comenzado diciendo Mario Vaquerizo en su paso por YU.

Ellos lo tienen claro, para el día por excelencia de los enamorados tanto él como su mujer tienen el plan hecho, “trabajar”. Y que conste que no están en contra de esta celebración. “No todos los días son San Valentín y está bien que haya días que te recuerden las cosas más allá de la cosa comercial, más allá de que te veas obligado en Navidad o San Valentín, o un cumpleaños, a regalarle a alguien es simbólico, para que te acuerdes de las cosas”, aclaraba Alaska.

“Yo no creo en el simbolismo, yo materialismo, regalo, regalo, nada de poesía…un regalo”, decía Mario ante las palabras de su pareja. Claro que a la palabra siguiente se contradecía cuando hablaba del regalo más romántico que ha recibido.

“Una notita que me dejó un día de San Valentín, Alaska, que no se acuerda cuándo porque hace mucho tiempo. Era una notita en forma de corazón que decía: ‘Durante muchos años soñé con ser groupie y a día de hoy puedo decir que estoy casada con una estrella del rock’. Lo tengo puesto en la mesilla de noche”, explicaba.

Y la cosa es recíproca. “Es muy romanticón. Esta mañana me ha dejado una notita porque cómo está un poquito agobiado y está escribiendo el libro y no lo termina…ponía: ‘Cariño, me acuesto a las 3.30. Me ha cundido mucho la noche. Gracias por cuidarme’”, añadía Alaska.

Y ya que hablaban de amor les ha tocado comentar la noticia de que, por primera vez, en un producto de Disney hemos visto a un chico admitir que es gay. Ha sido en la serie Andi Mack. Un hecho para el que los colaboradores han pedido un aplauso.

“No lo está diciendo un ser mazo sino un chico, en la adolescencia y eso es más importante”, aseguraba Alaska. “Cada uno que saque la persona que lleva dentro”, remataba Mario.

Después, y siguiendo con el tema del amor, han jugado al challenge que ha planteado Aless Gibaja que predice cómo vas a pasar San Valentín según las iniciales de tu nombre y apellido. En el caso de Mario: Va a pasarlo en un concierto de Álex Ubago con resultado erótico.

“Me viene bien porque yo a Álex lo admiro, es un chico maravilloso y tiene canciones muy bonitas que invitan a consumar el acto”, admitía Mario.

