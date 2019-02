Ariana Grande: “Me voy a desmayar ahora mismo, esto no puede ser real”

¿Quién no ha visto en alguna ocasión, aunque sólo sea una vez, Anatomía de Grey? Es una de las series de médicos por excelencia y si lleva 15 temporadas es porque a la gente le gusta. Y gran parte de ese éxito hay que otorgárselo a Ellen Pompeo, la actriz que da vida a la prota, Meredith Grey.

Lo que a lo mejor no todo el mundo sabe es la buena relación que mantiene la actriz con algunas de las divas del pop. La vimos aparecer en el vídeo Bad Blood de Taylor Swift y ahora, ha cruzado algunas palabras con Ariana Grande que es una de las grandes fans de la serie.

Todo empezó cuando Pompeo aprovechó un descanso en el set de rodaje de la serie para grabar un videoclip con su compañero de reparto, Giacomo Gianniotti con la última canción de Grande, Break up with your girlfriend, I’m bored.

“Te dije que no podía bailar más por dinero Ellen Pompeo y me hiciste hacer esto”, bromeaba el actor con su compañera de rodaje. La creadora de la serie, Shonda Rimes, también comentaba que “podría ver esto siempre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ellen Pompeo (@ellenpompeo) el 11 Feb, 2019 a las 3:40 PST

Están todos encantados con el resultado, incluida la cantante. “Ayúdame Jesús”, escribía en Instagram. Y no era la única red social donde dejaba sus comentarios. En twitter añadía: “Chicos, si soy honesta…me voy a desmayar ahora mismo, esto no puede ser real”.

Y tanto Pompeo como Grande siguieron compartiendo comentarios en sus redes y ya no sólo en referencia al homenaje que le ha hecho la actriz sino al futuro de DeLuca. Durante toda la temporada Grey se ha debatido entre dos posibles candidatos a sustituir a Sheperd: Andrew DeLuca, con el que ha demostrado llevarse muy bien en la vida real y Atticus Lincoln, Link (Chris Carmack), al que muchos ya apodan “el nuevo doctor macizo”.

El caso es que esta temporada está llegando a su fin y todavía está en el aire si habrá una próxima. Si firman la temporada 16 se convertirá en la serie más longeva de la televisión. Pompeo, de momento ha asegurado que vive el día a día y no cierra puerta a seguir trabajando en esta historia.