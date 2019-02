Alejandro Sanz reivindica su condición de ‘chico de barrio’

Hasta ahora, Alejandro Sanz ha compartido dos de los temas que formarán parte de #ElDisco y nos han bastado para darnos cuenta de que el cantante está en un momento reflexivo que canaliza a través de la música. Y eso está bien, porque en tiempos en los que abundan los temas que no brillan, precisamente, por su contenido y mensaje, él demuestra que hay muchas cosas que contar y compartir.

Back in the city, su colaboración con Nicky Jam, habla de esa gente que no puede volver a su casa. Y de eso, del hogar, se ha querido acordar el cantante en una de sus últimas reflexiones en las que ha reivindicado su condición de ‘chico de barrio’.

“Soy más de barrio que los columpios”, comenzaba diciendo, “y aunque revoloteo por las cumbres tengo siete cicatrices en las piernas, dos en un brazo, otra en la oreja y en el alma un saco de heridas abiertas que aún gritan; como gritaba mi madre mi nombre por la ventana de la cocina”.

Y los que temían que su colaboración con un reguetonero pudiera cambiar su forma de hacer las cosas, que tomen nota porque lo dice muy clarito: “No escribo de mamadas…ni de perreos, ni de tuercas…hablo de volver…hablo de la vuelta. Del camino recorrido que vuelves a visitar, del placer que le das a tu nostalgia, del abrazo que le das al niño que fuiste. De la patada en la boca que le das a tus penas lloronas y quejicas”.

Y esa infancia a la que él ha querido volver, la pasó en un barrio, “era de pan duro y olía a bar vivo, mi barrio tenía un río de aceite de coche y una chica preciosa que vivía en el portal de al lado. Y tenía una noche que para mí fue eterna en la que iba a mirar desde la calle su ventana en toda las noches de esa noche. Mi barrio contaba cosas…y yo le escribía promesas del tipo: volveré a patear tus calles, volveré para saber si también el barrio se acuerda de mí. Volveré para que me veas y para ocupar de nuevo el sitio físico que ocupaba la chica aquella del portal cuando la besé. Por sí, la besé…de tanto mirar su ventana…la terminé por escalar. Me gusta verte pasar por la acera de mi calle porque te cambia el andar”.

Y claro, ante tanta verdad, sus seguidores no han podido más que emocionarse y recordar y compartir también sus recuerdos del barrio. "Qué maravilla", comentaba Sara Carbonero. "Maravilla Señor Sanz", apuntalaba Patricia conde. "Me encanta", añadía Chambao y la actriz Belén López también compartía un: "Andaaaa hijooo! Maravilla". Y es que Alejandro tiene ese don de la palabra para transmitir emociones.