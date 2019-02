Dermot Kennedy, la última sensación irlandesa que actuará en el Coachella

Puede que todavía no te suene su nombre, pero dentro de poco vas a estar cantando sus baladas. Dermot Kennedy tiene una voz desgarradora que se convierte en la herramienta perfecta para contar historias a través de la música.

Tras lanzar algunos singles como Young & Free y Moments Passed, ahora se encuentra triunfando en Europa gracias a su tema Power Over Me, una preciosa canción de amor con un ritmo trepidante que engancha desde el primer momento.

De hecho, su personalidad vocal lo ha llevado a ser reconocido por la mismísima lista de la BBC, Sound Of del 2019. Y si lo dice un medio británico (recordad que de aquel país nacieron The Beatles y las Spice Girls) no podemos cuestionarlo.

Pero él es irlandés. De hecho, es tan irlandés que empezó a cantar en las calles de Dublín. Fue en Grafton Street donde se dio cuenta de su gran capacidad de congregar a cientos de personas con su música. ¡Nada mal!

Antes de que fichase por un gran sello, Dermot publicó una canción original en su cuenta de Youtube, An Evening I Will Not Forget, con una letra de lo más personal donde muestra algunos de sus miedos. Con más de un millón de reproducciones, la canción se convirtió en todo un fenómeno.

Ahora, unos años después, Dermot sumas cientos de miles de streams en Spotify, sobre todo en Irlanada. A pesar de que solo ha lanzado un EP, Mike Dean Presents: Dermot Kennedy, la carrera musical del artista va viento en popa. ¿Su último logro? Actuará en el festival pop más famoso del mundo: el Coachella.

Y es que Dermot, lejos de quedarse en un estilo concreto, no tiene miedo de mezclar estilos. De hecho, Young and Free es el claro ejemplo de ello. El artista crea un perfecto equilibrio entre el folk y el rap, creando un tema que funciona.

Para entender mejor su éxito solo hay que ver que, a pesar de no haber lanzado álbum todavía, ha puesto el cartel de Sold Out en casi todos los conciertos que va a dar la próxima temporada.

No hay duda que Dermot va a dar mucho que hablar este año. ¿Nos encontramos ante el próximo cantautor de éxito? Solo el tiempo nos lo dirá. Eso sí, su Irlanda natal lo respalda.