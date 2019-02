5 de 21 La actriz ha aprovechado este día para pedir amor, mucho amor. “Que todos los días nos enamoremos no solo de nuestras parejas, amigos y familia, sino de todas las PERSONAS que nos hacen vibrar en positivo, de las que nos hacen darnos cuenta de nuestros errores para seguir creciendo, de las que nos ayudan a no conformarnos y a ir más allá de nuestra zona de confort; de las que son ejemplo con sus acciones y no solo con sus palabras; de las que se nos parecen y de las que no, independientemente de su género, su opinión política, su inclinación sexual, su religión o su color de piel; de los ANIMALES, independientemente de su especie; del PLANETA en general, como ente, por dárnoslo absolutamente todo; enamorémonos también de NOSOTR@S MISM@S, porque si uno no se quiere y se cuida incondicionalmente es muy difícil que pueda amar con libertad y generosidad a ningún otro ser. Enamorémonos del AMOR, en todas sus formas; desde el romanticismo y el cuidado a la empatía, la solidaridad o la tolerancia. Y, por último, enamorémonos y celebremos la VIDA, por el regalo que supone el simple hecho de estar aquí”.