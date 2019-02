Efecto Pasillo quiere regalarte 1.500€ por ser tú

"¿Cómo te pido que no te enamores? Si te has metido en todas mis canciones" así comienza el último éxito de Efecto Pasillo, No te enamores. Y nosotros proponemos cambiar a... "¿Cómo te pido que no te enamores? Si te voy a regalar 1.500 €"

¿Por qué queremos cambiarla? Pues muy sencillos... Porque junto a No te enamores de Efecto Pasillo y a Dani Moreno "El Gallo" y Cristina Boscá regalamos 1.500 euros diarios entre nuestros oyentes.

Pero claro, esto no nos pilla de nuevas, ya hemos repartido mucho dinerito, mira este vídeo... ¡Y no olvides poner el sonido!

Y para los despistados que aún se preguntan cómo funciona aquí te lo contamos: para optar a este premio solo tienes que estar pendiente de Anda Ya a las 09:00 cada día. El equipo del programa elegirá al azar la letra inicial del nombre que optará a llevarse el premio. El primer oyente mayor de edad que llame al 902 39 40 40 y entre en antena será el ganador una vez comprobados sus datos personales.

¿Es fácil verdad? Pues ya sabes, debes estar atento para escuchar bien ese nombre que diremos por antena. También podrás enterarte a través de nuestras redes: Instagram, Facebook y Twitter.

Por si te queda alguna duda tienes toda la información y las bases del concurso a tu disposición en este enlace.