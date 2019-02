Roberto Leal: “Recuerdo cuando empecé en Telecinco, con gafas, brackets y granos”

Roberto Leal estrena esta noche 'La mejor canción mejor cantada' en TVE, con nuestro compañero Tony Aguilar y Noemí Galera en el jurado.

El nuevo programa, que contará con rostros de triunfitos como Alfred García, Ana Guerra, Roi Méndez y María Villar, se enfrentará al 'Juego de juegos' de Silvia Abril en Antena 3.

Sobre todo ello, su experiencia en TV y aprendizaje en las dos ediciones de 'Operación triunfo' le preguntamos a continuación:



Tienes nuevo programa de entretenimiento, ahora los viernes, ¿cómo te sientes en él?

Yo me encuentro muy cómodo en este formato que no hiera o moleste a nadie, porque por mi forma de ser creo que no me vería en algo más tenso.

Te enfrentas a 'Juego de juegos' en Antena 3 presentado por Sílvia Abril...

El programa de Silvia seguro que será un gran programa y seguro que lo vería si no compitiera con nosotros (risas) y ojalá podamos repartirnos la audiencia. Pero esto es así, es la tele y quiero que nos vaya bien a todos porque la quiero un montón.

¿Cómo llevas el no descansar encadenando proyectos?

Estoy contento porque no paro de hacer cosas y hay que aprovechar esos momentos. Pero también exprimo al máximo estar con mi mujer y mi niña y poder descansar en mi pueblo. Allí me tienen muy visto, que empecé con Informativos Telecinco, con gafas, brackets y granos y no soy ninguna novedad.

Roberto Leal, en sus inicios en la cadena pública / RTVE

¿Qué has aprendido después de presentar dos ediciones de 'OT'?

Es un programa que te da muchísimas oportunidades de aprender en cada gala, porque hay mucha tensión en OT aunque acabemos con una sonrisa, ellos se juegan mucho y no puedo relajarme nunca. He aprendido a eso, a no querer relajarme nunca. También es verdad que siento que aún estoy empezando en el mundo del entretenimiento, estoy encontrando mi sitio y disfrutando desde el minuto uno.

¿Y cómo vives todo este fenómeno en las redes sociales?

Con las redes he aprendido a entrar y compartir cosas para que disfruten mis seguidores pero sin entrar en debates que se magnifiquen. Porque si tú estás bien por dentro, para ver cosas que ofenden a través de las redes es mejor no entrar. Me dicen pocas pero alguna me cae (risas).