Dua Lipa, Beret, Lukas Graham, Aitana… Este sábado pugnarán por el Nº 1 de LOS40

Este sábado, Tony Aguilar vuelve a ponerse al frente de Del 40 al 1 Coca-Cola (tras su pausa por paternidad), en una edición que viene cargada de incertidumbre. Obviamente, la emoción es ingrediente esencial del programa cada semana, pero en esta ocasión las cosas no están nada claras en lo que al número 1 se refiere. No, porque el puesto de honor lo ocupa actualmente Beret con Lo siento, y acumula tres semanas (no consecutivas) en lo alto; cabría pensar que lo tendrá difícil para sumar una cuarta semana, cosa que raramente se da. Por otro lado, son muchos los perseguidores del sevillano que están en disposición de colgarse la medalla de oro.

Por debajo de él están tres canciones que ya han sido número 1: Kiss and make up, de BlackPink con Dua Lipa (#2); Perdón, de David Bisbal y Greeicy (#3); y Shotgun, de George Ezra (#4). Pero cada una de ellas solo ha estado una semana en la primera plaza, lo que hace que la perspectiva de que alguna lo recupere parezca factible.

A partir de ahí, se suceden varios temas que aún no han llegado a lo más alto, pero lo tienen tan cerca que esta podría ser su gran semana. Hablamos de Love someone, de Lukas Graham (#5), Nothing breaks like a heart, de Mark Ronson y Miley Cyrus, o Vas a quedarte, de Aitana. Veremos quién de todos ellos se lleva finalmente el gato al agua.

Ver esta publicación en Instagram Hola Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 4 Feb, 2019 a las 3:44 PST

Esta semana hay un solo candidato, una colaboración de mucha altura: la que forman Calvin Harris y Rag'n'Bone Man con Giant, un temazo que empieza a ser éxito en toda Europa. Estos dos altísimos caballeros, que podrían haberse ganado la vida con el baloncesto si no se hubieran dedicado a la música, han sido número 1 con anteriores temas por separado. Si logran apoyos suficientes con el HT #MiVoto40, Harris podría hacer doblete, puesto que Promises, su dúo con Sam Smith, a día de hoy está en lista.

Por votar en antena regalaremos, como es habitual, cultura para disfrutar en tiempo de ocio. Libros y cine nunca faltan en nuestro menú, y en esta ocasión quienes den su voto a Tony después de haber llamado al 902 39 40 40, se llevarán la novela El niño en la nieve, de Samuel Bjørk, y la película La casa del reloj en la pared.

¿Habrá algún nuevo confirmado para LOS40 Primavera Pop? Tendrás que estar atento desde las 10 (9 en Canarias) para no perderte ningún detalle. Estamos dispuestos a hacerte pasar una mañana de sábado de lo más entretenido, así que no llegues tarde a la cita.