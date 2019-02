Sergio Ramos se hace un nuevo tatuaje al ritmo de Alejandro Sanz

Sergio Ramos seguramente haya celebrado San Valentín con su futura mujer, Pilar Rubio, pero lo cierto es que, en redes sociales, no ha habido demostraciones de amor en el día de los enamorados ni por un lado ni por el otro.

El futbolista pasó la tarde con sus amigos Rodrigo Galvez y Joker Boy, dos tatuadores que se han encargado de poner un poco más de tinta a su cuerpo, en esta ocasión, parece que en el pie. No tenemos detalles de qué es lo que se ha tatuado pero seguro que pronto lo descubriremos.

“Nosotros estamos enamorados de la vida todos los días”, escribía Ramos junto a un vídeo en el que le vemos en el momento en que su amigo va a comenzar con el trabajo. Y si hay algo destacable es que le gusta escoger la música para pasar por el sufrimiento de la aguja.

En esta ocasión, escogió la última canción de uno de sus buenos amigos: Alejandro Sanz. Una oportunidad única para que los más de 30 millones de seguidores que tiene en IG escuchen Back in the city si es que no lo han hecho ya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos) el 14 Feb, 2019 a las 1:01 PST

“Oleeee capi vámonos que nos vamos. Un abrazo pa’ los tres. Menos mal que Rodrigo tiene un pulso de hierro. No te muevas más chiquillo. Os quiero familia”, comentaba Alejandro Sanz.

Otro que tampoco se resistía a comentar el vídeo era Gianluca Vacchi, el millonario italiano que ha encontrado en los artistas latinos a su nueva familia. “Sergio Ramos, dale hermano, tenemos una sola…respetas más la vida si la disfrutas. Un abrazo”, escribía.

Por cierto que Alejandro Sanz también quiso hacer una reflexión por el día de los enamorados. “Recordad que San Valentín es como una alarma humana, más allá de lo material, que nos avisa de lo que en realidad debemos hacer cada día. Si no has dicho te quiero, dilo. Si no tienes un plan, hazlo. Si es difícil, hazlo fácil. Si te dicen que no se puede, hazlo dos veces...y toma fotos para que lo vean”, compartía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 14 Feb, 2019 a las 2:00 PST

Aunque puede que la foto que publicó después haya impactado más entre sus seguidores. Se ha quitado la camiseta para decir claramente: "Soy Alejandro Sanz, no tengo ni puñetera idea de cómo se hace eso de rendirse".