Luis Mas, expulsado en la Gala 0 de ‘OT 2018’, anuncia su primer álbum

¿Recuerdas a Luis Mas, el concursante de Operación triunfo 2018 que fue expulsado en la Gala 0? Pues bien, el joven cantante ha anunciado esta semana el lanzamiento del que será su primer álbum de estudio.

Tal y como ha explicado en sus redes sociales, el cantante debutará en la industria musical el próximo viernes 8 de marzo con Dime cómo hacemos.

"Ya tenemos fecha de estreno", explica en Instagram, donde ha compartido con sus seguidores la portada del disco. "Estoy muy contento con todo el trabajo. Estad muy atentos a lo que viene".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUIS MAS (@luis.ot2018) el 14 Feb, 2019 a las 2:46 PST

Suponemos que antes del lanzamiento, Luis Mas publicará el single que servirá como carta de presentación de Dime cómo hacemos, aunque de momento no han dicho nada al respecto.

Luis Mas, con la discográfica de Mireya Bravo

El pasado mes de octubre ya te contamos que Luis había firmado un contrato con PEP’S, la misma discográfica que lleva a Mireya Bravo.

"PEP'S me contactó y tuvimos una reunión en la que la discográfica me explicó lo que hacía con los artista. Yo les conté las ganas que tenía de hacer cosas y me ofrecieron estar en su equipo", contó el intérprete en su momento. "Estaba buscando ofertas, que alguien me pusiera facilidades para lo que quería y quiero hacer. Me ha sorprendido, pero estoy contento de que me lo hayan dado tan rápido".