¿Quién es Sigrid y por qué deberías seguirle la pista?

Sigrid tiene 22 años y nació en una pequeña ciudad de Noruega. Suele vestir camiseta, vaqueros y zapatillas y se va a convertir (o se ha convertido) en toda una estrella del pop.

Sin grandes artificios pero con muy buen rollo, así podríamos definir la música de Sigrid. Podría ser la banda sonora de esos paseos por la calle cuando se ha tenido un día estupendo. O la canción que ponemos cuando limpiamos la casa y nos venimos arriba. Ella misma define su estilo como "pop agresivo", aunque mirando su aspecto angelical resulta difícil de creer.

No solo somos nosotros los que nos atrevemos a decir que podría ser una de tus artistas favoritas. En 2018 fue elegida por la BBC como el 'sonido del año'. Es la segunda artista más joven en ganarlo, solo por detrás de su referente, Adele. También, ha sido disco de oro con su single Strangers, número 1 en el Reino Unido por delante de Ed Sheeran y Eminem, ha estado en Coachella y ha sido imagen de Topshop.

Sigrid lleva cantando desde que tiene uso de razón, aunque la fama la alcanzó en Noruega con tan solo 16 años. Su hermano mayor era miembro de un grupo con repercusión en su país y la invitó a subir al escenario. La única condición era que cantara una canción original. Así compuso Sun, su single debut y el tema que le abriría todas las puertas.

Sin embargo, decidió esperar a terminar sus estudios y en 2017 lanzó el single Don't Kill My Vibe, consiguiendo más de 27 millones de escuchas solo en Spotify, con el disco homónimo alcanzó el éxito internacional. Además, ese mismo año puso banda sonora a la película La liga de la justicia, versionando Everybody Knows de Leonard Cohen.

Los videoclips de Sigrid son muy característicos. Ella desprende una naturalidad que la aleja de las divas inalcanzables del pop. Siempre presentes los colores vivos y un elemento que es lo que más nos gusta de ella, ¡su forma de bailar! La noruega fluye con la música como si nadie la estuviera mirando. Sigrid somos tú y yo bailando en nuestra habitación.

Por otra parte, la artista también se ha hecho famosa por sus actuaciones en directo. Siempre lleva el mismo atuendo en sus conciertos: camiseta blanca lisa y vaqueros. Esto es algo muy comentando y Sigrid no entiende por qué: "Solo estoy haciendo lo que todas las estrellas de rock masculinas han hecho siempre", señala. "No creo que sea especial o único, ¡es solo mi atuendo de trabajo diario! Me siento muy liberada en jeans, puedo bailar con ellos". ¡Bravo!

Sigrid ya es toda una estrella del pop. Con sus pecas, sus ojos claros y una sonrisa que contagia e invita a bailar, promete estar muchos años en la industria musical. Estaremos esperando nuevos temas de la noruega que compartir con vosotros. Pero hasta entonces ella lo tiene claro: "Mi gran plan maestro es amar escribir música durante el resto de mi vida; mantener ese nervio y hacer canciones que signifiquen algo para mí ".