Lauv & Troye Sivan - i’m so tired... [2019]

Lauv es el nombre artístico de Ari Staprans Leff, un cantante y compositor estadounidense de tan solo 24 años que está siendo toda una sensación en USA. Quizás también te suene porque es la pareja de Julia Michaels, autora de Issues y también una de las mejores y más prolíficas compositoras de aquel país.

Lauv presenta ahora su nuevo tema: I'm so tired... junto al artista australiano Troye Sivan. Se trata de una canción tremendamente adictiva, que cuenta con un vídeo oscuro y urbano dirigido por DAD. "En I'm So tired... Troye y yo somos fantasmas desconsolados y amargados que habitamos entre parejas súper enamoradas", ha declarado Lauv en un comunicado de prensa oficial.

Apoyando esta misma premisa, Troye Sivan señalaba que: "En el vídeo nos convertimos en fantasmas desconsolados que desprecian el amor". Lo cierto es que I'm so tired... es una canción de describe la pereza que da a veces el amor y que llega justo por San Valentín.

En 2018, Lauv concluyó su gira mundial y fue artista invitado de algunos shows de la gira estadounidense de Ed Sheeran. Lauv también es conocido por canciones como I Like Me Better, A Different Way con DJ Snake o There's No Way con Julia Michaels.

Sivan también está en unos de sus mejores momentos musicales. El cantante, compositor, modelo e icono LGTBI+ publicaba en 2018 Bloom, un disco que enamoró a la crítica y que puso al pop en otro nivel. También nos sorprendía en los últimos meses con colaboraciones muy chulas como 1999 junto a Charli XCX o Dance to this junto a Ariana Grande.

Además de sus proyectos musicales, Troye no pierde el foco en su otra gran pasión, la interpretación. De hecho, participó en Boy Erased, una película sobre terapias de conversión para homosexuales en la que compartía elenco junto a dos estrellas de la talla de Nicole Kidman y Russel Crowe.