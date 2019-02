El videojuego Ni no Kuni será adaptado a película de anime, saliendo este mismo verano, como así han anunciado Level-5 y Warner Bros. El proyecto cuenta con nombres importantes del mundo del anime, y de gente que ha trabajado en la franquicia de juegos.

Yoshiyuki Momose, un veterano del estudio Ghibli, que ha participado en dos de los Ni no Kuni con Level-5, será el diseñador de personajes.

A los mandos de la música tenemos al compositor Joe Hisaishi, con más de 100 bandas sonoras a sus espaldas, algunas de las cuales compuestas para Hayao Miyazaki.

Ambos trabajaron juntos en Ni no Kuni: La ira de la bruja blanca, que salió en 2013, y en Ni no Kuni: El renacer de un reino, este en 2018.

Ni no Kuni tendrá película animada

El director ejecutivo de Level-5, Akihiro Hino es el que ha escrito el guión y será el productor ejecutivo. Hino ha sido el guionista de los tres juegos de la saga, así que imaginamos que está en buenas manos.

La historia envuelve a un héroe que viaja con un amigo entre el mundo real y el 'Segundo País' (traducción literal de Ni no Kuni).

Se ha informado que el estudio que llevará a cargo el proyecto es OLM, que tienen en su haber animes como Yo-kai Watch o Inazuma Eleven (también de Level-5).

En Japón recibirán la película de Ni no Kuni este verano, y de momento no se conoce cuando la recibiremos por aquí, pero esperamos que la licencien a no mucho tardar.