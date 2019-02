5 de 7 Annie Lennox es la artista femenina con más premios Brit de la historia. Empata con 8 galardones con Take That. La escocesa inició su carrera en solitario en 1992 regalándonos canciones como Why o Walking On Broken Glass. Afortunadamente, continúa activa. Su último álbum lo lanzó en 2014. Entre los múltiples premios de la cantante, destaca que en 2004 ganó un Oscar y un Globo de Oro por su canción Into the West para El Señor de los Anillos: el retorno del Rey.