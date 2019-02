Desde que hace apenas una semana se publicara la primera imagen en movimiento de Will Smith como Genio de Aladdin en la película de Guy Ritchie que se estrena a finales de primavera no ha habido un solo usuario de internet que no haya expresado su opinión acerca de la apariencia del actor en su nuevo papel.

Si bien es cierto, no es la primera vez que lo vemos pues Smith ya ocupó la portada de Entertainment Weekly junta a Mena Massoud y Naomi Scott quienes interpretan a Aladdín y a la nueva Yasmín.

Los fans de Aladdin se burlan de Will Smith como Genio

Pero, lo que no se había visto es como se desenvuelve Will Smith en movimiento. El Genio sale de la lámpara y, bueno, los usuarios de Twitter se ponen a criticar. Parece que el look rapero y un tanto noventero que le han adjudicado al personaje mágico no termina de gustar.

Algunos lo han definido como un pitufo centauro y bien es sabido que el actor es uno de esos que levanta pasiones y odios a partes iguales. Pero el problema aquí es que el bueno de Robin Williams parece no tener ningún sustituto a la altura y que su interpretación de Genio, aunque fuera solo con la voz, es de las mejores de su carrera.

Will Smith se parece más a Stitch que al Genio en el remake de Aladin... pic.twitter.com/jxpaT8k5cA — Andrés Novelo (@AndresNovelo15) 11 de febrero de 2019

Will Smith: Que no cunda el pánico, el Genio va a ser azul durante casi toda la película.



La gente: Aaaah vale, menos mal.



Disney: https://t.co/17dJqafw10



La gente: QUE VUELVA A SER NEGRO QUE VUELVA A SER NEGRO pic.twitter.com/A1nwQZHbmE — Pedro J. García (@fuertecito) 11 de febrero de 2019

Aladdin llega a España el 24 de mayo de 2019.