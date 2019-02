Chenoa: “‘La venda’ de Miki lo que tiene es que es festivalera”

Entre las muchas cosas que hizo Chenoa como sustituta de Dani Mateo en YU fue dar un repaso a algunas de las candidaturas de este año para Eurovisión. Y lo hizo con la ayuda de Soraya que fue la invitada del día en el programa.

Ambas saben lo que es vivir el Festival en primera persona. “Yo de coro”, puntualizó Chenoa que acompañó a Rosa con aquel celebérrimo Europe’s living a celebration.

Ambas no dudaron en analizar algunas de las canciones que sonarán este año en Tel Aviv. Para empezar, la propuesta francesa que, como dijo Iggy Rubin, van a mandar a un youtuber gay de origen marroquí.

“Hay que tener mucho ojo con este tipo de cosas porque, sí, es verdad que la información tiene mucho peso porque tiene historia y empatizas con el público pero luego hay que cantar, que es igual de importante. No lo digo por nada, no tengo filtro, qué horror”, comentó Chenoa.

“No le he visto proyectar voz pero por lo que he visto hasta ahora, el fraseo no es de alguien que esté muy seguro con lo que está haciendo”, añadió.

Carolina Iglesias presentó la candidatura de Australia, “que se ha venido arriba con el vestido que, para el que no lo haya visto, es como si El Teide tuviera una persona arriba”.

“El punto lírico… si no es lírica y la han obligado a hacer una intro un poco llamativa, con los nervios puede ser super peligroso”, avanzó Chenoa, “el vestuario es un punto importante pero este número en concreto es un poco Paloma San Basilio en No llores por mí Argentina”. Por cierto que a Soraya no le disgustó el tema.

Siguiente país, Italia. “Me sorprende porque últimamente Italia estaba mandando gente como un poquito más freak, que tampoco me molesta porque Eurovisión me da pie a todo y creo que es muy flexible y ellos estaban apoyando esa tendencia pero me gusta mucho verles en esta tendencia rollo urbano que mola”, comentó sobre esta propuesta.

“Como el C.Tangana de allí”, añadió Soraya. “Voz Eros Ramazzotti pero pasada a urban”, matizó la nueva Dani Mateo. “Mola mucho este tema”, terminó rematando la extremeña.

Y claro, cómo no, había que hablar de Miki y La venda, nuestra opción para Eurovisión de este 2019. “La canción lo que tiene es que es festivalera, te lo pasas bien y como ya no sabemos qué mandar y siempre votan por vecindad… Yo soy muy fan de Pastora Soler y con lo que vamos mandando nos van agarrando tirria y no lo entiendo”, expresó Chenoa.

Si quieres enterarte de todo lo que opina sobre Eurovisión, no dudes en darle al play.