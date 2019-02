Conoce a Choupette Lagerfeld, la heredera de toda la fortuna de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld ha fallecido a los 85 años de edad en París. Hace algunos meses se especuló con una posible enfermedad que ha tenido catastróficas consecuncias. El káiser de la moda muere sin descendencia, pero con una gata a la que ha querido como si fuera su hija, Choupette, a quien ha legado su inmensa fortuna construida tras más de cincuenta años de carrera. Te la presentamos.

Choupette nació en agosto de 2011 y puede ser considerada la gata más influyente del mundo de la moda. Su dueño es el todopoderoso y muchas veces polémico, Karl Lagerfeld, quien reconoce que la paternidad del minino le ha ablandado el corazón y le ha hecho ser mejor persona. Para darse cuenta del alcance del felino sólo hay que echar un vistazo a los números en Internet, pues una búsqueda en Google arroja 400000 resultados que hablan sobre el mediático gato, tiene página propia en Wikipedia y cuenta de Twitter.



Y como no hay imagen cinematográfica más icónica que la del villano acariciando a su gato de pelo largo, Karl Lagerfeld ha sucumbido a los encantos de su mascota. El diseñador de modas más longevo, deslenguado y provocador no puede dejar de colmar de caprichos a su pequeñín. Para empezar, Choupette tiene dos asistentes propias que están las 24 horas pendientes de que no le falte de nada. Además, come en la mesa con los mayores porque es una gata muy fina que no puede soportar comer en el suelo con sus carísimos platos.

Dos veces al día cepillan su largo pelo blanco y tiene un diario en el que apunta absolutamente todo lo que hace a lo largo del día para que después su ocupado dueño pueda seguir las actividades. Sus juguetes favoritos son las bolsas de las grandes boutiques francesas que se amontonan en su casa, como no podía ser de otro modo, y tiene la costumbre de hacerse la manicura una vez a la semana.

No es que la gata necesite lo que supuestamente heredará pues, por increíble que parezca, ha llegado a amasar tres millones de euros anuales en diferentes contratos publicitarios. Una absoluta locura que entronca perfectamente con la excéntrica personalidad de su enorme dueño.

Esta noticia se publicó originariamente el 11/11/2013



