Leiva estrena una “grandísima estupidez”

“Mañana estrenamos esta grandísima estupidez: #FansAndFollowers”. Si leemos eso en el IG de Leiva es imposible no sentir curiosidad y más si sigue explicando que “este disco es especialmente importante para mí y por eso me pongo en contacto con ellos, para que me ayuden a hacer algo que no he hecho nunca”.

Y todo esto lo acompaña en un vídeo en el que asegura que por primera vez ha decidido contactar con unos creativos para hacer algo diferente. Ya hemos descubierto lo que es ese algo diferente, una serie, parte realidad parte ficción en la que va a ir relatando todo lo que concierne a este nuevo proyecto que es Nuclear.

Porque sí, en el primer capítulo de su serie ya nos ha desvelado el título del disco. Se llama igual que la segunda canción que nos dio a conocer y ya nos ha aclarado que las portadas que ha ido compartiendo de sus primeros singles no son huellas sino partes de un corazón que superpuestas nos van a permitir ver el músculo de este órgano tan vital. Trabajo de Boa Mistura.

Este primer capítulo nos permite ver una faceta nueva de Leiva, la de actor. Y nos descubre, también, que por muy en serio que parezca, en ocasiones, que se toma a sí mismo, en realidad, sabe reírse de lo suyo. Eso sí, vía ironía, porque en estas imágenes podemos observar una crítica al trabajo de los creativos.

Pero lo más importante es que nos ha descubierto el motor de este nuevo disco del que todavía no tenemos fecha de salida. “Con Nuclear creo que quiero transmitir un empezar de cero, una destrucción para que llegue una construcción. Es ver un futuro sin estar demasiado condicionado por el pasado”, explica él mismo.

Pero hay más, “Nuclear es mirar hacia delante, conocerse a uno mismo, pisar con seguridad, dejar algunas cosas atrás, también conectar con el yo más mío, con el núcleo, la verdad, donde nace todo”.

Está claro que este disco va a ser lo de siempre, en el buen sentido. Un mirar hacia dentro para compartir lo que siente, un puñetazo de honestidad y realidad. Vamos, Leiva en estado puro. Y por mucho que los productores digan eso de “te has pasado un poco de profundo, la gente no piensa tanto”, nosotros le queremos así.

Así que, conclusión: Ya estamos esperando con ganas el segundo capítulo de #FansAndFollowers. ¿Descubriremos a un actor en potencia? ¿Nos seguirá desvelando detalles del disco antes de tenerlo entre las manos? ¿Acabaremos cogiéndole cariño a los creativos?