Sale a la luz un tema inédito de Amy Winehouse: ‘Find My Love’

Han pasado ocho años desde que Amy Winehouse, una de las mejores voces de su generación, falleciera a los 27 años. Aun así, por suerte para sus millones de fans, seguimos escuchando canciones inéditas de la británica.

¿La última? Find My Love, un tema que nunca salió a la luz. En 2011, Amy grabó un tema con el rapero Nas antes de morir. En la pista, mientras que él recita sus versos, ella se limita a hacer unos melódicos coros que funcionan como base de la canción. A mitad del tema, cuando Nas la nombra, coge un mayor protagonismo la voz de la artista.

Find My Love es una fusión de soul, r&b, rap y jazz que, aunque todavía quedaba trabajo por hacer, se nota que era un tema con mucho potencial. Desgraciadamente, nunca lo escucharemos completado en voz de Amy.

Ha sido el productor Salaam Remi quien ha hecho pública esta canción casi ocho años después de la muerte de Winehouse en su recopiltario Do It For The Culture 2.

No es casualidad que Remi haya sido quien ha publicado este tema. El productor trabajó con Amy en sus álbumes Back To Black y Frank.

De hecho, este febrero se ha cumplido un año desde que el músico Cil Cang lanzara una audición inédita de la artista cantando el tema My Own Way. Aquella canción la grabó Amy siendo una adolescente, con tan solo 17 añitos. Vamos, que sigue saliendo material de la artista.

Sin lugar a dudas, Amy Winehouse se ha convertido en toda una leyenda de la música. Su impresionante voz, sus letras y su manera de fusionar el R&B, el jazz y el pop en sus canciones, fueron los principales factores que la llevaron a la cima de la industria. A día de hoy, sus canciones siguen sonando.