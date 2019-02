HRVY, el último ídolo adolescente británico, en 5 canciones

Lo único que le falta a HRVY son las vocales en su nombre artístico. Con tan solo 20 años, Harvey Leigh Cantwell es uno de los cantantes británicos con más proyección. Salió, como muchos otros artistas de la Generación Z, de Musica.ly. Porque sí, muchos artista ya no salen de Youtube, sino de esta app musical.

¿Y qué hace tan especial a HRVY? Para empezar las cifras en las que se mueve. El artista suma 400 millones de streams con toda su música y más de 200 millones de views en sus vídeos. Vamos, que es toda una celebridad de las redes sociales.

Además, ahora mismo se encuentra de gira como telonero de The Vamps por toda USA. Eso sí, en Reino Unido no necesito un grupo para que lo presenten y es que ha sido cabeza de cartel de los Teen Awards de Radio 1. Y todo eso sin contar que en Instagram cuenta con más de cuatro millones de seguidores. ¡Nada mal!

Para que conozcas mejor a HRVY, la última sensación británica, te lo presentamos en cinco temazos:

Personal

Se trata de su tema más exitoso hasta la fecha. Con más de 200 millones de reproducciones en Youtube, se trata del primer pelotazo del británico. Un tema cien por cien pop donde HRVY habla sobre esas amar a alguien sin que sea de vuelta. ¡Y eso que escribió la canción con tan solo 16 añitos!

Eso sí, tal y como aseguró en una entrevista para Genius, esta experiencia todavía no la había vivido cuando escribió el tema: “Ojalá me hubiese pasado, pero no. La escribí en el estudio, porque siempre jugamos con diferentes situaciones. Gay veces que escribimos desde la experiencia, pero otra no, porque soy muy joven y no he experimentado todo todavía”

Talk To Ya

Lo más intersante de Talk To Ya es, sobre todo, el juego de los sintetizadores. La voz del británico se funde con los sonidos electrónicos que crea. Con una letra de amor, el climax de la canción viene tras el estribillo, donde la música instrumental coge protagonismo y explosiona.

I Wish You Were Here

Uno de sus últimos singles, I Wish You Were Here, está lleno de ritmos pop y buen rollo. Por supuesto, HRVY –que es un romántico- vuelve a apostar por cantarle a una chica. Esta vez le dice que no quiere que se aleje nunca de ella.

En el videoclip vemos al cantante en una cárcel bailando y echándose la típica foto de preso. Eso sí, choca mucho su imagen de niño bueno con las de sus compañeros de prisión.

Hasta Luego

HRVY se sumó a la moda de lanzar temas bilingües con la cantante Malu Travejo. Se trata de un tema, con mucho ritmo latino, llamado Hasta Luego. El tema suma más de 40 millones de reproducciones en Youtube y no nos extraña.

Con una base de guitarra española, se trata de una de las canciones más pegadizas del británico. ¡Pura fiesta!

Soo Good

Además, parece que HRVY le cogió el gustillo a los ritmos latinos y volvió a colaborar en una canción del mismo estilo. El británico se unió a Danna Paola – la actriz de Élite- en el rémix de So Good. Una canción que, aunque nos recuerde demasiado a Havana de Camila Cabello, no podemos quitarnos de la cabeza.

Además, si te han gustado estas cinco canciones, estás de enhorabuena. HRVY dará un concierto el próximo 7 de marzo en la sala Cool de Madrid. Se trata de una de las fechas de su European Tour que arrancará en la capital española.