Chenoa: “No hay mayor prueba de superación que poder reírme de mí misma”

Han pasado casi tres años sin tener noticias (musicalmente hablando) de Chenoa. Tras el lanzamiento de Soy humana, la cantante decidió tomarse un respiro y centrarse en explotar su faceta televisiva, como fichaje estelar en Tu cara me suena y colaborando regularmente en Zapeando. Pero Chenoa ha vuelto, y lo ha hecho a su manera.

A veces le tengo mucha manía al mundo musical

A mi manera es precisamente el título de su nuevo single, una canción con la que la artista vuelve a coquetear con el sonido urbano y que presume de frases tan icónicas como "no soy la única mujer que no se casa" e, incluso, introduce guiños al chándal más popular de este país.

"El humor por delante. Es más sano poder reírme de mí. Nunca utilizo las penas ajenas para reírme, siempre utilizo las mías", dice Chenoa en una entrevista para LOS40. "No hay mayor prueba de superación que poder reírte de tus cosas, sobre todo cuando han sido malas".

El videoclip lleva casi medio millón de visualizaciones y el tema suma casi 200.000 escuchas en Spotify, datos que corroboran una cosa: había ganas de Chenoa. A mi manera, de hecho, era una forma con la que la artista quería tantear al público. Y ahora que ha visto la buena acogida que está teniendo la canción la intérprete de Rutinas está lista para volver a la escena musical con el que será su octavo trabajo discográfico.

Videoclip oficial de 'A mi manera'

"A mi manera era una tirada de ficha. Estaba tanteando si la gente quería que cantase o no. No doy por hecho que el público me vaya a comprar cualquier cosa que haga", explica al respecto. "Me doy la oportunidad de hacer un testeo con un tema que me gusta, que me apetecía...hacía mucho que no bailaba y que no hacía urbano. Y parece ser que sí, que me quedo".

Si quieres ver la primera parte de la entrevista que le hemos hecho a Chenoa…¡dale al play!