16 de 19 “Mi querido Karl, nunca olvidare el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre. Gracias por inspirarnos con tu arte durante todos estos años. Gracias maestro. Te quiero mucho”.