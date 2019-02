Bloquear en las redes: ¿una ayuda o una adicción?

Como casi todo en esta vida, las redes sociales tienen un lado bueno y uno malo. Lo positivo de conectar con gente de todo el mundo a cualquier hora del día trae como consecuencia negativa que esa interacción no tiene por qué ser siempre amigable: Haters, trolls, spamers, influencers que se creen por encima del bien y del mal...

Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp... se han convertido en una selva de la que a veces sólo puedes escapar utilizando la que en Anda ya consideramos el arma más peligrosa de la historia: el botón de bloqueo.

Andayeros que bloquean y son bloqueados

A Javier de Badajoz le "encanta bloquear. La gente es muy intensa en las redes. Bloqueo a las típicas chicas que se hacen la foto en el baño con el papel higiénico por detrás y que te suelta una parrafada diciéndote lo bien que están solas. Y luego la gente que les conoce saben que es mentira y que se mueren por tener un hombre con ellas. Y encima la parrafada seguro que lo han copiado de Google porque si no tendrían montón de faltas. A mí no me engañan".

En ocasiones no te queda más remedio por lo pesadxs que se vuelven algunxs: "De lunes a viernes tengo bloqueado como la mayoría de los españoles al cuñado que todo lo sabe. Y los sábados y los domingos, silenciado".

Pero bloquear tiene dos caras ocultas. La primera de ellas: ¿y si eres tú el bloqueado?. "Cuando pongo cosas a la venta, la gente que se interesa me suele preguntar si le puedo rebajar el precio. En cuanto les digo que no, me bloquean a la primera, y así no se puede ni negociar" nos explicaba un oyente.

Esta es Francesca, la madre del jugador de @OfficialASRoma Nicolo Zaniolo que avergüenza a su hijo con fotos morritos en redes 😅



Francesca ha terminado por borrar su cuenta de Instagram, ¿qué opinas?



¿Tus padres te avergüenzan en redes?#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/rIykah2zsI — Anda ya! (@40Andaya) 20 de febrero de 2019

Jessica, de Alicante, sabe la razón por la que le pasa: "Yo no bloqueo a nadie. Todo el mundo me bloquea a mí porque me tienen envidia cochina. Son tres amargados envidiosos y me entero con el paso del tiempo de que después han estado cotilleando mis fotos en las redes".

No todo el mundo se lo toma tan bien. Sólo hay que acordarse de la madre argentina que amenazó a su propio hijo con una piedra cuando se enteró de que la había bloqueado en Twitter.

En cuanto a la segunda cara oculta, puedes sufrir adicción al bloqueo. Quién lo ha probado suele repetir: "Bloqueo gente todos los días pero la gente que bloqueo es este tipo de gente pastelosa que se pasa el día diciendo te amo, te quiero, te amo, te adoro, eres el amor de mi vida... Bloqueados y fuera" nos contaba un andayero.

Y las celebs, también

Pues son muchos los casos de celebrities que han sufrido el odio en las redes sociales y que en lugar de bloquear directamente han cerrado sus cuentas de redes. Pero algunos famosos no han llegado a ese extremo y han pulsado el botón del bloqueo sin pensárselo dos veces.

Nicki Minaj bloqueó a Cardi B cuando consideró que su intercambio de opiniones no iba a ningún lado. Y lo mismo sucedió con Rihanna y un usuario anónimo que se pasó de la raya.

Cuando la persona que Justo acabas de bloquear te habla por Messenger pic.twitter.com/w5fsWU3LIa — Tu Tortilla (@tutortillina) 19 de febrero de 2019

Pero no siempre el bloqueo tiene que ver con peleas sino que puede deberse a una ruptura. Pete Davidson bloqueó a Ariana Grande al poco tiempo de que ambos rompieran su compromiso.

¿Y yo qué hago: bloqueo o no? ¿Cómo lo hago?

Prácticamente todas las redes sociales que imagines tienen botón de bloquear (y desafortunadamente en casi todas pueden saber que lo has hecho).

En Whatsapp sólo tienes que pinchar sobre la conversación de una persona y dentro de la opción Más encontrarás el botón de bloquear. El paso a seguir en caso de que quieras bloquear a algún administrador pesado de un grupo te llevará a pulsar en Info del grupo, buscar en los participantes al objetivo de tu bloqueo y a darle a bloquear.

En Twitter tendrás que entrar en el perfil del tuitero en cuestión y junto al botón de Seguir tienes las opciones en un desplegable que te permitirá bloquear. En seguida dejarás de ser visible para él y él para ti. Y ambos lo sabréis.

Facebook es un poco más discreto pero su funcionamiento es el mismo. Dentro del perfil de un usuario o de una página, encontrarás un menú desplegable con puntos suspensivos y la opción de bloquear. Para saber si álguien cuyo nombre conoces te ha bloqueado sólo tienes que usar el buscador y si no encuentras su nombre: ¡te han bloqueado!

¿Y qué pasa si bloqueo en Instagram? Pues que la persona ya no podrá encontrar tu perfil, tus publicaciones o tus stories. El bloqueado no recibirá ninguna notificación pero si suele ver tu perfil y un buen día deja de encontrarlo sabrá que le has hecho 'block'.