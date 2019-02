David Bisbal: “Ella es la princesa, la de mis cuentos encantados y la de mi vida entera”

David Bisbal se encuentra de gira por Estados Unidos. “4 conciertos seguidos superados!!!”, escribía tras bajarse del escenario en Dallas. Y es que el almeriense tiene conquistado Estados Unidos, algo de los que pocos pueden presumir.

Claro que esa gira le está costando porque le impide estar cerca de su mujer, Rosanna Zanetti, en el último tramo de su embarazo. De ahí que recurra a las redes sociales para recordarle a su chica lo mucho que la echa de menos y para dejarnos a todos claro, que ella es la mujer de su vida.

“Los días sin abrazaros se me hacen eternos! La noches poniendo mi cara sintiendo su corazón me da la vida! Su risa recorriendo los pasillos se oyen en mis sueños! Porque Ella es la princesa, la de mis cuentos encantados y la de mi vida entera! No hay paz más pura que sentir que aunque estoy lejos, estás siempre! Te amo”, le dedicaba a Rosanna.

“Ayyyyy…muero de amor!!”, comentaba la televisiva Eva González. Ricky Martin, por su parte, compartía tres soles como respuesta a las palabras de Bisbal. Son muchos de los fans que le han querido mensajes de ánimos dándole la enhorabuena por su conquista americana y animándolo a llevar bien la ausencia porque en breve volverá junto a su mujer.

Está claro que la pareja está viviendo su momento más dulce con la espera de la llegada de su primer hijo en común. Otra cosa es la trifulca con su ex, Elena Tablada, que ha motivado un cruce de demandas con el fin de proteger la identidad de su hija Ella.

Pero como a nosotros lo que nos gusta es que triunfe el amor, nos quedamos con las palabras que la venezolana le dedicaba al artista hace unos días: “Le das sentido a la palabra AMOR todos los días de mi vida! Ya falta poco para tener con nosotros el mejor regalo fruto de nuestro amor y no puedo ser más feliz”.

Pronto tendrá a su marido en casa porque este 21 de febrero finaliza su última fecha norteamericana y no volverá a retomar la gira hasta el próximo mayo con varios conciertos por Europa.