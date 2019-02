1 de 7 No hay quien le pare los pies a Aitana. Con tan solo 19 añitos se ha convertido en una de las cantantes españolas con más proyección internacional. ¡Y no nos extraña! Ha cantado con artistas de la talla de Lele Pons, David Bisbal y Morat. Además, acaba de grabar algo con uno de los artistas latinos del momento: Sebastián Yatra. Vamos, que no hay quien la pare. Por supuesto, Aitana Ocaña estará dándolo todo en LOS40 Primavera Pop el próximo 17 de mayo en el WiZink Center de Madrid. En LOS40 os damos 5 motivos por los que no puedes perderte esta cita con la ex triunfita.