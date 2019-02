Calvin Harris, Pink y Jess Glynne arrasan con sus actuaciones en los Brits 2019

La ceremonia de entrega de los premios Brit 2019 nos dejó grandísimos momentos sobre el escenario de la mano de artistazos como Calvin Harris, Pink, Jess Glynne, Little Mix, George Ezra...

La fiesta de la industria musical británica volvió a marcar un altísimo nivel este 20 de febrero con un escenario adaptado a las diferentes interpretaciones y necesidades de los protagonistas del show.

Si la alfombra roja estuvo repleta de glamour y el palmarés está repleto de los mejores artistas del planeta, el show también estuvo a la altura de la gran noche de la música británica.

Pink, en los Brits 2019

Especialmente espectacular fue la actuación de Pink que cerró la ceremonia de entrega de los Brits 2019. La cantante estadounidense recogía minutos antes el premio a toda su carrera y dejaba claro que quería brillar con luz propia.

Pink ofreció un show de 11 minutos y medio en los que combinó algunos de sus éxitos más reconocidos: Walk me home, Just like fire, Just give me a reason, Try y What about us.

Su escenografía fue brillante: salida desde el camerino, elevada a los cielos con un arnés, lanzallamas, un coro gospeliano, Dan Smith de Bastille como estrella invitada (reemplazando a Nate Ruess de Fun.), una catarata de luz y agua y una coreografía espectacular con un enorme cuerpo de baile.

Difícil encontrar en una ceremonia de entrega de premios reciente una actuación más increíble que la que Pink ofreció en los Brits 2019.

Calvin Harris, Rag'n'Bone Man, Sam Smith y Dua Lipa, en los Brits 2019

A nivel de escenografía probablemente la mejor actuación de la noche estuvo en manos de Calvin Harris, Rag'n'Bone Man, Sam Smith y Dua Lipa.

El DJ escocés se quedó a los mandos de su mesa en un escenario central mientras que sobre el escenario principal Rag'n'Bone Man nos ponía la piel de gallina con su voz en Giant. ¿Alguna vez habíais visto nevar dentro del O2 Arena de Londres. Los Brits 2019 lo hicieron posible.

Sam Smith recogió el testigo para soltarse la melena de diva e interpretar Promises, un himno de la noche londinense, frente a un público entregado. La modelo Winnie Harlow le acompañó aunque su coreografía no terminó de ser entendida por todos.

Y mientras bailábamos como si no hubiera un mañana, la organización lo preparaba todo para la estelar irrupción de Dua Lipa ¡en lo alto de una montaña de una isla tropical! One Kiss cerraba la actuación conjunta de la solista junto a un Calvin Harris que subiría dos veces más al escenario aunque para recoger los galardones a Mejor Productor y Mejor Single Británico.

Jess Glynne y H.E.R., en los Brits 2019

La actuación más impactante, sin lugar a dudas, fue la de Jess Glynne y H.E.R. Una de las voces más poderosas del panorama británico convirtió su actuación en los premios Brit en una reivindicación de la belleza natural femenina.

Un acto de empoderamiento coreografiado por decenas de mujeres desmaquillándose en primer plano frente a una audiencia de millones de personas en todo el mundo.

"Sometimes I try to embrace all my insecurities / So I won’t wear makeup on Thursday / ’Cause who I am is enough" cantó Jess Glynne en una gran demostración del girl power en Thursday. ¡Bravo!

Little Mix, en los Brits 2019

Little Mix no pudo contar con la colaboración de Nicki Minaj para su actuación en los premios británicos pero en su lugar Ms Banks cogió el micrófono para acompañarlas en Woman like me.

La canción con la que la girl band ganó el premio a Mejor Videoclip estuvo repleta de coreografías electrizantes simulando el golpe a una caja fuerte.

De riguroso rosa, Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall dejaron al O2 Arena boquiabierto.

Hugh Jackman y The Greatest Showman, en los Brits 2019

Cuando una ceremonia de entrega comienza de esta manera puedes esperar cualquier cosa durante las más de dos horas de show.

The Greatest Showman ha sido todo un fenómeno en Reino Unido donde la banda sonora ha estado meses entre los discos más vendidos y entre las películas más vistas.

Hugh Jackman puso ese toque cabaretero que todo musical que se precie debe tener para dar la bienvenida al mundo a la fiesta británica de la música (en el vídeo de la emisión completa podéis verlo a partir del minuto 20:30).

The 1975, en los Brits 2019

Los grandes triunfadores de la noche con dos premios fueron The 1975 pero su presencia sobre el escenario no se ciñó exclusivamente a los discursos de agradecimiento.

La banda de Manchester tenía prevista una actuación en la que la escenografía volvió a brillar con luz propia. Sobre el fondo de una ciudad, Matty Healy se desplazaba sobre una cinta en movimiento que nos recordó al vídeo de la canción Sincerity is scary.

¿Se puede tener más estilo llevando traje, pajarita, mochila, auriculares y gorra con orejas de animal? ¡Mira!

Jorja Smith y George Ezra, en los Brits 2019

Tal vez las actuaciones más 'normales' (ojo al entrecomillado) fueron las de Jorja Smith y George Ezra.

La primera optó por una emotiva presentación de su canción Don't watch me cry sin ningún tipo de alarde ni coreografía. Traje largo blanco, micrófono, piano al fondo y el poder de su voz.

Sencilla y emotiva fue también la actuación de George Ezra, Mejor Artista Británico Masculino. Shotgun fue una de las canciones más coreadas de la noche mientras las pantallas del escenario cobraban vida.

Sólo en la parte instrumental final de su canción se soltó y transmitió la fuerza y el poderío que emana de su voz.