Pimp Flaco se pasa al indie y no podrás sacarte sus canciones de la cabeza

Puede que no hayas escuchado la música de Pimp Flaco porque lo tuyo no es el trap. Puede, incluso, que su nombre te suene a chino. O puede que hayas escuchado a alguien canturrear: "Soy una avioneta, mira cómo vuelo". Una canción que tuvo gran repercusión en el maravilloso mundo de los memes de internet. Pues sí, era de Pimp Flaco y de su colega Kinder Malo.

Sin embargo, seguramente su cara te suena. Aunque sea por su aspecto difícil de olvidar, podríamos definir su look como el novio que no podrías presentar a tus padres.

Pero no hemos llegado hasta aquí para hablar solo de él. Hablaremos de Cupido, "tu nueva boyband favorita", como ellos mismos se han definido. Cupido son cinco personas: Toni, Alejandro, Daniel, Luis y Dani (Pimp Flaco). Provienen de la fusión del trapero con el grupo alternativo de pop Solo Astra.

Esta combinación de estilos ha dado lugar a un género que nos resulta difícil de clasificar, algunos lo definen como bedroom pop y otros como indie. Pero, ¿quién necesita etiquetas? Sabemos que mola, que es pegadizo y que está teniendo una gran acogida.

Cupido al completo / Captura de No sabes mentir / YouTube

Cupido presentó su primer tema No sabes mentir en octubre de 2018 junto a un videoclip bastante currado que dejaba claro el apoyo y la confianza que, sin tener aún disco, ya había depositado en ellos una de las mayores discográficas del país, Universal Music.

Cupido ha venido a hablarnos de amor, en sus distintas formas y colores. Por eso, y como no podía ser de otra forma, presentaron su primer álbum Préstame un sentimiento el 14 de febrero, San Valentín. 8 temas que son una oda a este sentimiento universal. Incluso celebran el amor a uno mismo en canciones como Autoestima: "Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien", "ser tan guapo no es tan guay como los feos creen".

Préstame un sentimiento se hace con el top 61 en su primera semana en la lista oficial de ventas de álbumes en España. Además, su canción más conocida No sabes mentir cuenta con un millón y medio de visitas en YouTube.

Parece que, como se suele decir, Cupido ha venido para quedarse. Solo hay que ver la gran acogida que ha tenido por el público. Además, nosotros no nos podemos quitar sus canciones de la cabeza.

Cupido publicaba en su Instagram un manual para escuchar correctamente su álbum debut. Si buscáis nueva música, ¡os animo a darle al play! Pero, mi consejo, empezad por la canción que adjuntamos en este artículo.