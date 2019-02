Así suena ‘Plumas’, el segundo single de Roi Méndez

Cuando Roi Méndez pasó por el nuevo programa de TVE, La mejor canción jamás cantada, aprovechó para anunciar que el próximo 1 de marzo podremos conocer su nuevo single, el segundo ya, que se llama Plumas. Y eso que hubo un momento en el que pensamos que no lograría sacarlo.

Pues bien, poco a poco va desvelando pequeños detalles de esa nueva canción que él etiqueta como “de funky moderno” aunque a Dani Mateo le parece que se acerca más al trap que tanto se lleva ahora. “No era mi intención”, aclaraba el gallego en YU.

“Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte”, es la parte de la letra que hemos podido escuchar en el avance de este nuevo tema que Roi estrenaba en exclusiva en el programa del que es colaborador.

“La pluma que se ve es sintética, me gustaría aclararlo”, decía después de ver unos segundos del vídeo que acompañará al lanzamiento. Y es que parece que los triunfitos están acostumbrados a que les lluevan críticas por todos lados e intentan estar prevenidos y adelantarse a los posibles comentarios.

“Una canción pegadiza y muy bailable”. Esta es la frase que aparece en la portada del single y, además, en varios idiomas. Además de en español, lo escribe en inglés, francés y portugués. ¿Cantará en todos esos idiomas?

El caso es que él aclara que le gusta tener una canción para cada movimiento del día y eso es lo que vamos a encontrarnos en su disco. “La idea es que la gente, cuando lo escuche, pueda realizar sus tareas diarias en orden”, explicaba para desconcierto del presentador y resto de colaboradores.

Pero como no todo es la autopromoción, Roi también llevó un juego al programa. Había buscado varios one hit wonder para preguntar qué estaban haciendo a día de hoy esos artistas que un día triunfaron y no volvimos a saber de ellos. El primer ejemplo fue Lou Bega y su Mambo nº5.

Las opciones que daba como respuestas eran:

a) Sigue cantando y pone voz a videojuegos.

b) Tiene un grupo tributo a Lou Reed y Antonio Vega.

c) Compuso otra canción que no tuvo éxito y ahora trabaja en una vinoteca en Tenesse.

Si quieres saber la respuesta y conocer el resto de artistas, sólo tienes que darle al play.