Aquí tienes la lista con todos los ganadores:

POP/ROCK:

Canción Del Año Pop/Rock

El Préstamo – Maluma

Fiebre – Ricky Martin ft. Wisin y Yandel

La vida sin ti – Piso 21

Me Niego – Reik ft. Ozuna y Wisin (Ganador)

No te vas – Nacho

Artista Del Año Pop/Rock

Juanes

Maluma (Ganador)

Ricky Martin

Shakira

Thalía

Grupo o Dúo Del Año Pop/Rock

CNCO (Ganador)

Mau y Ricky

Piso 21

Reik

Pop/Rock – Colaboración Del Año

Clandestino – Shakira y Maluma

Fiebre – Ricky Martin ft. Wisin y Yandel

Me Niego – Reik ft. Ozuna y Wisin (Ganador)

No me acuerdo – Thalía con Natti Natasha

Nos fuimos lejos – Descember Bueno y Enrique Iglesias ft. El Micha

TROPICAL:

Tropical – Canción Del Año

Hoy tengo tiempo – Carlos Vives

Justicia – Silvestre Dangond y Natti Natasha

Mira – Jerry Rivera y Yandel

Quién sabe – Natti Natasha (Ganadora)

Quiero tiempo – Víctor Manuelle ft. Juan Luis Guerra

Tropical – Colaboración Del Año

Justicia – Silvestre Dangond y Natti Natasha (Ganadora)

Mira – Jerry Rivera y Yandel

Quiero tiempo – Víctor Manuelle ft. Juan Luis Guerra

Un poquito – Diego Torres y Carlos Vives

Tropical – Artista Del Año

Carlos Vives (Ganador)

Jerry Rivera

Juan Luis Guerra

Silvestre Dangond

Víctor Manuelle

URBANO:

Urbano – Canción Del Año

Dura REMIX – Daddy Yankee ft. Becky G, Bad Bunny y Natti Natasha

El baño REMIX – Enrique Iglesias ft. Bad Bunny y Natti Natasha

Sin pijama – Becky G y Natti Natasha (Ganadora)

Única – Ozuna

X – Nicky Jam y J Balvin

Urbano – Artista Masculino Del Año

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Nicky Jam

Ozuna (Ganador)

Urbano – Colaboración Del Año

Dura REMIX – Daddy Yankee ft. Becky G, Bad Bunny y Natti Natasha

El baño REMIX – Enrique Iglesias ft. Bad Bunny y Natti Natasha

Machika – J Balvin ft. Anitta y Jeon

Sin pijama – Becky G y Natti Natasha (Ganadora)

X – Nicky Jam y J Balvin

Urbano – Artista Femenino Del Año

Anitta

Becky G

Cardi B

Karol G (Ganadora)

Natti Natasha

REGIONAL MEXICANO:

Regional Mexicano – Canción Del Año

Mitad y mitad' – Calibre 50

Oye mujer – Raymix

Privilegio – Banda Rancho Viejo

Qué bonito es querer – Ulices Chaidez y sus Plebes

Tu postura – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (Ganador)

Regional Mexicano – Canción Banda Del Año

Calidad y cantidad – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

En peligro de extinción – La Adictiva Banda San José de Mesillas

Privilegio – Banda Rancho Viejo

Segunda opción – Banda Carnaval

Tu postura – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (Ganador)

Regional Mexicano – Grupo o Dúo Del Año

Banda Carnaval

Banda Rancho Viejo

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50 (Ganador)

Ulices Chaidez y sus Plebes

Regional Mexicano – Canción Norteña Del Año

Al que a ti te gusta – Voz de Mando

Cuidare – Intocable

El aroma de tu piel – Gerardo Ortiz

Fino pero sordo – Julión Álvarez ft. Hansen Flores

Mitad y mitad – Calibre 50 (Ganador)

Regional Mexicano – Artista Sierreño Del Año

Crecer Germán

Lenin Ramírez

T3R Elemento (Ganador)

Ulices Chaidez y sus Plebes

Virlán García

Regional Mexicano – Artista Del Año

Christian Nodal (Ganador)

Gerardo Ortiz

Joss Favela

Luis Coronel

Raymix

CATEGORÍA GENERAL:

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Carlos Vives

Christian Nodal

J Balvin (Ganador)

Maluma

Sencillo Del Año

Quién sabe – Natti Natasha

Me niego – Reik ft. Ozuna y Wisin (Ganador)

Mitad y mitad – Calibre 50

X Nicky Jam y J Balvin

Colaboración Del Año

Fino pero sordo – Julión ft. Hansen Flores

Justicia – Silvestre Dangond ft. Natti Natasha (Ganador)

Me niego – Reik ft. Ozuna y Wisin

X' – Nicky Jam y J Balvin

Canción Del Año

Hoy tengo tiempo – Carlos Vives

Me niego Reik ft. Ozuna y Wisin (Ganador)

Mitad y mitad – Calibre 50

X – Nicky Jam y J Balvin

Colaboración 'Crossover' Del Año

Calypso – Luis Fonsi ft. Stefflon Don

Está rico – Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny

I Like It – Cardi B, Bad Bunny y J Balvin

Mía – Bad Bunny ft. Drake

Taki taki – DJ Snake ft. Selena Gómez, Ozuna y Cardi B (Ganador)

Remix Del Año

Dura REMIX – Daddy Yankee ft. Becky G, Bad Bunny y Natti Natasha

El baño REMIX – Enrique Iglesias ft. Bad Bunny y Natti Natasha

Inolvidable REMIX – Farruko, Daddy Yankee y Akon ft. Sean Paul

Mi mala REMIX – Mau y Ricky con Karol G ft. Becky G, Leslie Grace y Lali

Te boté REMIX – Nío García, Casper Mágico y Bad Bunny ft. Ozuna, Nicky Jam y Darrell (Ganador)

Tour Del Año

Aura Tour – Ozuna (Ganador)

El Dorado World Tour – Shakira

F.A.M.E. World Tour – Maluma

Golden Tour – Romeo Santos

La Nueva Religión Tour PT. 2 – Bad Bunny

Legacy Tour – Marc Anthony

México por Siempre – Luis Miguel

Rompiendo Fronteras Tour – Alejandro Fernández y Los Tigres del Norte

Versus World Tour – Gloria Trevi y Alejandra Guzmán

Vibras Tour – J Balvin

Artista Social Del Año

Anitta

CNCO

J Balvin (Ganador)

Jennifer López

Maluma

Artista Revelación

Anitta

Anuel AA (Ganador)

Casper Mágico

Manuel Turizo

Nío García

Raymix

Tini

T3R Elemento

Virlán García

Video Del Año

1,2,3 – Sofía Reyes ft. Jason Derulo y De La Ghetto

Celoso – Lele Pons

El préstamo – Maluma

La vida sin ti – Piso 21

Malamente – Rosalía

Mi cama REMIX – Karol G y J Balvin ft. Nicky Jam (Ganador)

Seremos – El Bebeto

Sexo – Residente y Dillon Francis ft. Ile

Tu refugio – Pablo Alborán

Ya no tiene novio – Sebastián Yatra con Mau y Ricky

Canción "Replay" Del Año

Amores extraños – Laura Pausini

Cachito – Maná

El último adiós – Paulina Rubio

Por amarte – Enrique Iglesias (Ganador)

Volverte a amar – Alejandra Guzmán