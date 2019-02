Noemí Galera: “Para el público en OT 2017 meábamos colonia y en OT 2018 lo hacíamos todo mal”

Noemí Galera, tras ejercer de directora de la Academia de 'Operación Triunfo' estas dos últimas ediciones, y ser la directora de casting, ahora se sienta como jurado en 'La mejor canción jamás cantada' también de TVE.

Hablamos con ella para conocer cómo se toma este reto, cuál va a ser el perfil que muestre y cómo ve ella el futuro de OT, entre otras preguntas personales y musicales que le lanzamos.

Vuelves a ejercer de jurado de un talent después de varios años, ¿cómo te lo planteas?

Hace tantos años ya que ejercí de ello que ya ni me acuerdo (la última vez fue en 'Mira quién baila' en 2014). Pero como en 'La mejor canción jamás cantada' el jurado no nomina, será todo mucho más amable. Valoraremos las canciones y vamos a disfrutar y reírnos.

¿Cuál es la música que más te ha marcado a ti?

Por edad la de los 80 que fue mi adolescencia: Tequila, Alaska, Nacha pop. Pero en casa siempre se ha escuchado mucha música de los 60 y 70. Al primer concierto al que fui era de Manolo Escobar, en Barcelona.

¿Y cuál es tu canción favorita?

Your song, de Elton John, pero también La chica de ayer me marcó mucho.

¿Qué te parece la decisión de TVE de dejar descansar un tiempo a OT?

Lo aplaudo fuertemente, tenemos que descansar un poco, ¡sino ni nos aprenderemos los nombres! Son 3 meses de estar expuesto, practicamente las 24 horas del día, te pueden llamar en cualquier momento... es mucha presión y así lo cogeremos con más ganas.

Pero necesitamos un descanso tanto nosotros como el público que es necesario que nos echen de menos. Pero también así hay una generación que ahora tiene 16 y que cuando volvamos ya será mayor de edad y podrá presentarse.

Las redes sociales también han sido muy duras con esta edición...

Eso ha sido matador. En la edición de 2017 meábamos colonia, todo era maravilloso, se caía Youtube, lo arreglábamos y aplaudían la transparencia. Si nos pasa eso este año nos crucifican. Cualquier cosa que pasaba este año estaba mal y cuando una mentira se repite mucho, acaba siendo una verdad. Al final llega un momento que crees que estás haciendo una mierda.

¿Tú echaste más broncas este año?

No, he estado exactamente igual. En 2017 les reñimos por la polémica de Lo Malo y en este fue la bronca de los tuits, pero ni más ni menos. Es verdad que nunca una edición es igual que otra, pero es que eso es imposible. Ni los espectadores son los mismos viendo un año y otro.

¿Y sigues teniendo ganas de más OT?

Siempre. No os podéis imaginar lo que significa OT para los que hacemos OT. Cuando quieres algo mucho, te puede doler pero sigues ahí. Como un hijo o un amor. No puedes abandonar. Hay días que lo llevas mejor y otros peor pero no abandonas. Te refugias en los compañeros, que se están comiendo el mismo marrón, y también en tu pareja.

Risto confesó en el Chester que odiaba OT y que no se llevaba bien contigo, ¿cómo recibiste esas declaraciones?

Risto me ha llamado tantas cosas... No nos llevábamos mal y en la actualidad no nos llevamos. Desde que se fue del programa no he vuelto a saber nada de él ni a coincidir con él.

Has hecho de jurado, de directora de Academia... ¿qué te queda por hacer en TV?

Yo haciendo musicales hasta que me jubile ya tendría bastante.

¿Qué formato de los que has estado te gustaría que volviera?

Eurojunior.