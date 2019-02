‘Me cuesta tanto olvidarte’: cuando Mecano llegó al número 1 de Los40

En el año 1986, Mecano estaba en la encrucijada más importante de su carrera. Ya hacía dos años que se había publicado su tercer álbum, Ya viene el Sol, y la compañía discográfica que los llevaba, CBS, sospechaba que el grupo ya había llegado a su cima y a partir de entonces, sólo iban a caer en popularidad y ventas. Canciones como Aire o Hawaii-Bombay ponían de manifiesto propuestas vanguardistas por parte del grupo, nuevas formas de hacer música que daban como resultado una fuerte caída en las ventas.

Sin embargo, esa desconfianza en Mecano fue demasiado precipitada. El abandono del grupo por parte de CBS es uno de los mayores errores cometidos por una discográfica española. La publicación de su nuevo trabajo, Entre el cielo y el suelo, publicado el 16 de junio de 1986, ya con su nueva compañía, Ariola, les llevaría a convertirse en el grupo español de pop rock de mayor éxito y proyección internacional hasta entonces.

Con este nuevo trabajo, comienza una segunda etapa clave en su carrera que los coloca directamente ante un público más exigente y adulto, lejos de ese fenómeno fan más juvenil que había impulsado su carrera inicialmente. Pero sobre todo se produce una evolución creativa, pues el disco muestra el despegue de José María Cano como compositor, y escribe temas tan imprescindibles en su carrera como Cruz de navajas, Hijo de la Luna o, precisamente, Me cuesta tanto olvidarte.

El cambio se manifestó rápidamente: un pop más actual, lejos del synthpop que ya se estaba pasando de moda, unas letras más adultas, algo que siempre les había pedido la crítica, y unas ventas completamente disparadas. El álbum supera el millón de copias vendidas en todo el mundo, siendo el primer grupo español en alcanzar esa cifra. Entre el cielo y el suelo supone la eclosión de la música del grupo en varios países de América Latina, especialmente en México, Colombia, Venezuela y Chile, donde comenzaron a ser considerados auténticas estrellas del pop internacional, abarrotando recintos.

'Me cuesta tanto olvidarte' - Mecano

De esta manera, el grupo, con Me cuesta tanto olvidarte, llegó al número 1 de Los40 el 21 de febrero de 1987, de un total de quince veces que han coronado la lista durante su carrera.

Una ruptura, la inspiración

Mucho se ha especulado sobre del origen de este tema, incluso se ha llegado a decir que tiene cierto carácter biográfico del autor. El tercer sencillo de este Entre el cielo y el suelo nació a partir del fin de la relación de José María Cano con su entonces novia, a la cual como explica en la propia canción se arrepiente de cerrar definitivamente su relación con ella.

Contrasta con gran parte del repertorio del grupo, dejando a un lado el pop e inclinándose más a una balada rock, tanto por su composición como por su letra y arreglos. Como dato curioso, en casi todos los álbumes que el grupo ha publicado, por parte de José María, siempre ha habido en el repertorio la presencia de, al menos, una canción de corte minimalista, con la instrumentación reducida a lo esencial y la voz de Ana Torroja sin coros.

El éxito de esta canción, posicionó a José María como compositor en la banda frente a su hermano Nacho, que había compuesto gran parte de los singles que habían puesto a la venta. Esta situación pronto llevó a una competencia entre ambos, lo que obligó a que cada uno grabara sus composiciones en estudios separados, las que posteriormente eran revisadas por los ejecutivos del sello quienes escogían las que se incluían en los discos.

Nacho Cano, Ana Torroja y José María Cano (Mecano), en un set de televisión. / (Rafa Samano/Cover/Getty Images)

­El inicio del fin de Mecano

Dos discos y una gira después, tanto los hermanos Cano como Ana Torroja coinciden en la necesidad de tomarse un descanso más prolongado de lo normal, de tres años, para preparar un nuevo trabajo y preparar un proyecto de disco con temas adaptados al inglés por su ya gran proyección internacional.

Sin embargo, entre la crítica y en el medio discográfico, parece un secreto a voces que Mecano se disuelve de forma inminente, consecuencia de una ya insostenible atmósfera de enfrentamiento entre los dos autores del grupo, a lo que se añade el hastío de la vocalista, en el medio siempre de estas tensiones.

Ana Torroja cantando durante un concierto de Mecano. / (Quim Llenas/Cover/Getty Images)

No fue hasta 1998 cuando se presentó Ana José Nacho, un doble disco recopilatorio que incluía siete canciones inéditas, un gran éxito de ventas. Sin embargo, la promoción del nuevo álbum no fue la más apropiada, lo que contribuyó a que las ventas de este disco de regreso no fueran tan espectaculares como se esperaba. Así, a finales de ese mismo año, en la gala de entrega de los Premios Amigo, José María anunció su salida definitiva de Mecano, teniendo como consecuencia la disolución del grupo y la desbandada de sus miembros. Esta ruptura de forma tan abrupta, no hizo más que poner de manifiesto que el supuesto regreso del grupo no era tal.

El día después de la noche de los Amigo, supuso el punto de partida, el año cero de una nueva época en la que el pop español continuaría escribiendo su historia, andando el camino que Mecano abrió cuando los años 80 no habían hecho más que comenzar.