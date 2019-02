Maluma, Paulina Rubio, Alejandro Sanz y 30 artistas más cantaron por Venezuela

Alejandro Sanz, Maluma, Paulina Rubio, Reik, Lele Pons, Miguel Bosé… hasta 32 artistas se subieron al escenario este viernes 22 de febrero en la frontera de Venezuela y Colombia. ¿La razón? Cantar por una Venezuela libre donde pueda entrar ayuda humanitaria.

Más de 300 mil personas acudieron al Venezuela Aid Live, en Cúcuta, Colombia, para escuchar a algunos de los cantantes del momento. Pero no solo cantar, también apoyar a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela.

El evento, organizado por el multimillonario británico Richard Branson, fue todo un éxito y no solo los asistentes se emocionaron, también los artistas que actuaron. Incluso Guaidó consiguió pasar la frontera y acudir al evento, desafiando la prohibición de poder salir del país.

“Estamos aquí precisamente porque las fuerzas armadas (de Venezuela) también participaron en este proceso. Es la verdad”, aseguró Guaidó en una rueda de prensa. Vamos, que hay militares venezolanos que están de su parte.

Guaidó consiguió pasar la frontera y acudir al concierto / Getty

El primer artista en salir al escenario a cantar fue Reymar Perdomo, una artista que se volvió viral en las redes sociales gracias a Me fui, una preciosa canción que habla sobre lo que sienten miles de Venezolanos al no poder regresar a su país. La canción ya marcó el tono de aquel evento.

Los artistas cantaron, pero también opinaron encima del escenario. “Jamás dejaría que mis hijos murieran de hambre”, gritó Miguel Bosé ante el público. Además, añadió que “hoy es un gran día y mañana será más grande todavía”.

Cuando Alejandro Sanz escogió cantar dos canciones que no podían ir más acorde con la situación: Corazón Partío y Back in the City. “Se trata de ustedes, ustedes son los verdaderamente importantes. Que nadie les robe el relato de su libertad, que es suya”, aseguró tras su actuación.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue cuando Lele Pons, tras cantar Celoso, acabó llorando encima del escenario al hablar de cuando se marchó de Venezuela siendo una niña de cinco años: “Lo más importante aquí es la libertad y yo estoy feliz porque el destino me trajo nuevamente acá. Lo más importante de mi carrera es este momento y lo que he logrado en mis redes sociales puedo compartir con todo el mundo lo que está ocurriendo en Venezuela”.

Miguel Bosé fue uno de los 32 artistas que pasaron por el escenario / Getty

Maluma, uno de los artistas más famosos del momento, tampoco se perdió la cita. El colombiano le dedicó a todos los emigrantes venezolanos la canción de Marinero: “Esto es para todos los que han tenido que mudarse a otros países. Venezuela, Maluma está con ustedes”.

Fonsi tampoco faltó a la cita y, aunque cantó su tema Despacito, la canción que de verdad le llegó a los asistentes fue la de No Me Doy Por Vencido: “Es un privilegio hacer parte de un día tan histórico. No están solos, estamos con ustedes.

Carlos Baute, que lleva ocho años sin poder pisar su país, cantó Yo Me Quedo en Venezuela: “Todos los venezolanos quieren quedarse en su país”.

La chica dorada, Paulina Rubio, no faltó en el Venezuela Aid Live. La mexicana cantó Ni Una Sola Palabra y Lo Haré Por Ti, todo “por una Venezuela Libre”.

Así hasta que pasaron 32 artistas por el escenario, cantando y pidiendo ayuda para Venezuela.