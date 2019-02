Muere Natacha Jaitt, concursante de ‘GH 6’, en extrañas circunstancias

Natacha Jaitt, conocida por haber participado en 'Gran Hermano 6' (2004) y ser colaboradora de 'Crónicas marcianas', fue encontrada sin vida en este sábado en Buenos Aires.

Era una modelo y actriz argentina que quedó tercera finalista en el reality de Telecinco (por detrás de Juanjo y Conrad) y después protagonizó portadas de Interviu, Maxim y Playboy, entre otras.

Lo más extraño del caso es que ella - hace casi un año- ya compartió con sus seguidores sus sospechas de que alguien quería acabar con su vida.

¿Cómo murió realmente Natacha?

La policía halló el cuerpo de Jaitt, de 42 años, desnudo sobre una cama en un local de la localidad bonaerense de Benavídez. Según la investigación, la actriz parece que acudió al lugar con un amigo para mantener una reunión con el dueño del establecimiento, con el fin de realizar distintos tipos de eventos.

El médico de la Policía Científica señaló que Jaitt no presentaba signos de violencia externos, "habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína" señalando que encontraron muestras de esa sustancia en la nariz de la víctima.

Aunque aún esperan los resultados definitivos de la autopsia para conocer los motivos de su fallecimiento, lo que llama la atención es el mensaje que publicó ella en Twitter hace unos meses advirtiendo este posible final: "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit .

Y es que en los últimos años, la argentina había sido noticia por revelar audios sexuales del comentarista de televisión Diego Latorre, por denunciar abusos sexuales a menores en eventos deportivos y hasta por acusar de violación al director de cine Pablo Yotich y Maximiliano Giusto.

Por lo que su muerte se tiñe de sospechas más allá de la droga y el alcohol.