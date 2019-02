Las cosas claras y el chocolate espeso. Así gustan las cosas a los chicos de CD Projekt Red. Estos se han encargado de responder a las dudas de varios fans en redes sociales, para dejar algo más claros algunos asuntos, tirando de memes.

A la pregunta de si va a haber micro transacciones en el juego respondieron de esta manera.

De manera parecida respondieron a si el juego vendrá con modo Battle Royale, modo que ya los jugadores esperan sea del estilo que sea el juego.

No estamos contra los Battle Royale, pero hay juegos a los que no le pega, y CD Projekt Red está de acuerdo en que este es uno. De todas formas, había que preguntarles por si acaso, dado que los Last Man Standing ya salen como setas.

También, por la polémica surgida hace unas semanas, han dicho que el juego no será exclusivo para la compra desde la tienda de Epic Games, así que es más que probable que se pueda descargar desde Steam y similares, pero el tiempo dirá.

Cyberpunk 2077, sin micro transacciones ni Battle Royale

Además, la cuenta oficial del juego se encargó de arrojar algo de luz sobre si tendremos múltiples compañeros a lo largo del juego.

Visto que en la demo que vimos el verano pasado, donde se usaba a una protagonista femenina y contábamos con un compañero masculino, había dudas si esto iba a ser al contrario si elegíamos crear un hombre como principal.

Pues bien, Parece que Jackie es uno de los varios compañeros que tendremos durante las misiones, no permanentemente, así que nada tenía que ver el género del que nos creemos el personaje.

Más o menos como pasaba en la saga The Witcher, en la que había zonas donde éramos acompañados durante una porción de juego por varios de los protagonistas secundarios.

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más esperados de la generación, pero de momento todavía no tenemos una fecha de salida para marcar en el calendario.