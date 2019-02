Pokemon GO eliminará paradas y gimnasios en ciertas localizaciones

En los casi tres años de vida del juego, Niantic ha recibido un gran número de quejas por la posición elegida para los gimnasios y las pokeparadas, teniendo que ir eliminando o reubicando una porción poco a poco.

Ahora, se le pide más diligencia al hacerlo, teniendo que llegar a un acuerdo en zonas de propiedad privada, con los dueños recibiendo una gratificación monetaria.

La fiebre por el juego ha llevado a muchos entrenadores a colarse en propiedades privadas, llegando en ciertos casos a dañar la zona, amén de realizar allanamientos y merodear de una manera que preocupaba a los dueños de las viviendas.

Las demandas presentadas en su día han surtido efecto, y Niantic se ha comprometido a pagar 1.000 dólares a los afectados. La cosa no queda ahí, puesto que la empresa ha puesto en marcha un proceso para resolver las quejas con un tope de quince días, eliminando los puntos de interés que estén a 40 metros de la propiedad.

También tendrán que tener cuidado a partir de ahora donde colocan nuevos gimnasios o paradas, para que no estén cerca de ninguna propiedad privada.

Y en tema de incursiones para multitud de personas, tendrán que venir acompañadas de mensajes que recuerden a los jugadores que han de tener respeto, tanto a las demás personas como al medio ambiente, dado que producen daños de todo tipo.

El horario de estos eventos se adaptará para los que se desarrollen en parques y localizaciones del estilo.

Nadie dijo que convertirse en el mejor entrenador Pokemon fuera a ser fácil, pero la gente debe entender que no todo vale con tal de capturar a los monstruos de bolsillo, aunque no dudamos que Niantic no vio venir estos problemas cuando desarrollaban el juego.