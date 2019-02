Así han crecido los niños de nuestras series favoritas

Hoy en Anda Ya nos vamos directos a la polémica, al centro del huracán. Este fin de semana se ha celebrado un concurso de belleza en la localidad de Daimiel en Ciudad Real. Este concurso ha dado mucho que hablar por sus concursantes…

La razón se debe a que los participantes eran ni más ni menos que niños y niñas de entre 4 a 13 años. Y claro, el debate estaba servido. ¿Es necesario que los niños participen en estas cosas? ¿Debería existir una edad legal? La verdad que el tema ha puesto a Cristina Boscá y El Gallo, Dani Moreno en un dilema.

Estos niños, en algunos casos deciden por ellos mismos que quieren presentarse a estos concursos, pero en otras ocasiones, son los padres quienes los animan para que sus niños salgan en la tele, el cine o concursos que igual recordarán con vergüenza.

Igual ahora no te viene a la cabeza el caso de ningún niño o niña que triunfó desde muy pequeño, así que te vamos a mostrar cómo ha crecido el reparto de nuestras series favoritas. No sabemos si sus padres los llevaron hasta aquí o si fueron ellos los que rogaron hasta conseguirlo.

Uno de los más conocidos es Eduardo Casanova con doce años triunfó con su papel como Fidel Martínez en la serie de televisión Aída. Un guión muy arriesgado para una España que aún se encontraba en pleno cambio.

Reparto Aída con Eduardo Casanova / Getty Images

Actualmente es actor, guionista y director español que triunfa con una visión muy personal del cine.

En el caso de Edu García, su carrera comenzó con 10 años en Antena 3 con la serie “Un lugar en el mundo” pero su salto a la fama y a la tele de millones de españoles llegó con Aquí no hay quien viva y su papel de Josemi. Su experiencia parece que no fue muy buena e incluso ha reprochado en su faceta como cantante de rap su enfado.

Y terminamos con Denisse Peña, la joven que actualmente tiene 19 años, consiguió entrar en nuestros salones cuando solo tenía siete años gracias a la serie El Internado, desde entonces ha continuado en series como Bienvenidos al Lolita y en la película Pancho, el perro millonario. Actualmente forma parte del reparto de Servir y proteger.

Ver esta publicación en Instagram Tropical 🌴🌺 Una publicación compartida de Denisse Peña (@denisse_pmolina) el 28 Mar, 2018 a las 9:18 PDT

Si quieres saber más sobre niños que sus padres han expuesto, que les han dejado en ridículo simplemente en su papel como padre, no dudéis escuchar las historias más locas que nos han llegado de nuestros oyentes, ¡pincha en el vídeo! Además, no te pierdas nada de lo que sucede en nuestro programa, puedes seguirnos a través de nuestras redes: Instagram, Facebook y Twitter.