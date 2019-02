Liam Hemsworth y su momento “tierra, trágame” por culpa de Miley Cyrus

Quien bien te quiere te hará llorar o, en el caso de Liam Hemsworth, querer que la tierra te trague. El actor ha protagonizado uno de los momentos más virales de la alfombra roja de la fiesta de después de los Óscar (la que organiza la revista Vanity Fair) junto a su esposa Miley Cyrus. De hecho, se trataba de la primera alfombra roja en la que paseaban juntos como marido y mujer.

¿La razón? Parece que al actor australiano no le hacen mucha gracia algunas de las bromas de la intérprete de Nothing Breaks Like a Heart, al menos cuando están en delante de una cámara de televisión.

El pasado lunes, tras la gala de los Óscar, el recién matrimonio fue entrevistado por una reportera justo antes de entrar en la fiesta de la revista. La chica les preguntó cuál era su baile favorito como pareja. ¿Y qué hizo Miley? Nada más y nada menos que ponerse a hacerle twerking.

Miley Cyrus hilariously twerks on Liam Hemsworth at the Vanity Fair After-Party. 🤣 pic.twitter.com/DqOSE2XdJ5 — Music News Facts (@musicnewsfact) 25 de febrero de 2019

Viendo la cara que puso Liam, intuimos que no le hizo mucha gracia el baile de la cantante, quizá porque le recordó a aquella época Bangerz en la que tomaron caminos distintos durante un tiempo.

El usuario de Twitter, @MusicNewsFact, ha captado el momento y lo ha subido a la red social con el siguiente comentario: “Miley Cyrus hace twerking de manera divertidísima a Liam Hemsworth en la fiesta posterior de los Óscar”. En menos de 24 horas ha recibido más de cinco mil likes y 800 retuits.

También ha generado muchos comentarios y es que a muchos usuarios no les ha gustado la reacción de Liam cuando Miley se pone a bailar. Y es que Miley, aunque con los años se ha relajado, siempre será aquella chica que enseña la lengua y bromea todo el rato. Hay que quererla tal y como es.