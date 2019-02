Muere Mark Hollis, líder de la banda británica Talk Talk

Mark Hollis, la fuerza impulsora detrás de la influyente banda británica Talk Talk, ha muerto a los 64 años. La banda que cerró la brecha entre el new romantic y el post rock rescató el panorama musical con una serie de lanzamientos notables.

Como cantante y principal compositor de la agrupación Talk Talk durante los años 80, Mark Hollis, operó uno de los más sorprendentes cambios estéticos, comenzando como uno de los protagonistas del synth pop para entonces convertir a la banda en abanderada del rock experimental.

La triste noticia fue dada a conocer por el que fuera uno de sus compañeros, el bajista del grupo, Paul Webb, a través de su Facebook personal: "Estoy muy consternado y triste de escuchar la noticia del fallecimiento de Mark Hollis", escribió.

El grupo Talk Talk se formó en Londres en 1981, llegando a la fama en la década de 1980 en toda Europa principalmente por éxitos como It's My Life y Such a Shame, con una fuerte tendencia al synth pop. La banda cambió su sonido en una nueva dirección con su álbum de 1986 The Colour of Spring, adoptando un enfoque más improvisado utilizando guitarra, pianos y órganos para iniciar el género más orientado al post-rock. Precisamente un tema de este disco, Living in another world, llegó a ser número 1 de LOS40 en mayo de 1986.

Talk Talk - 'Living in another world'

Su trabajo influyó en aclamadas bandas como los ingleses Radiohead y el islandés Sigur Ros, pero la técnica de improvisación dificultó las giras y el grupo se separó en 1991 tras tensiones con su sello. Posteriormente, Hollis sacó un álbum solista en 1998, antes de retirarse de la industria de la música. Tomó esta decisión para dejar de girar y mantener un estilo de vida más tranquilo. “Elijo a mi familia. Quizás otros sean capaces de hacerlo, pero no puedo salir de gira y ser un buen padre al mismo tiempo", confesó en una entrevista de la época.

Sorprendentemente, Talk Talk experimentó un leve resurgimiento al inicio de la década siguiente, pues en 2003 la banda pop rock californiana No Doubt hizo una versión de It's My Life que se convirtió rápidamente en un éxito que traspasó barreras.