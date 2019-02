‘El algún lugar’ de Duncan Dhu, tres décadas de su número 1 de LOS40

En algún lugar fue la canción con la que Duncan Dhu presentó su tercer álbum, El grito del tiempo, en 1987. Fue también el último trabajo del grupo donostiarra como trío, ya que en el siguiente, Autobiografía (1989), ya no continuaba el batería Juan Ramón Viles. Al mismo tiempo, la incorporación de guitarras eléctricas supuso un gran cambio en su sonido, que hasta ese momento se había basado en un pop rock acústico con pinceladas de rockabilly.

Mikel Erentxun compuso la música y Diego Vasallo escribió la letra de este mítico tema. Aunque existen múltiples explicaciones en torno a su significado, el dúo ha explicado en alguna ocasión que en realidad, “se trata de una canción bastante abstracta que no habla de ningún lugar concreto, sino más de bien de sensaciones generales”. La interpretación más aceptada sostiene que la canción trata sobre la pobreza y la desesperación. Es una lamentación sobre un gran país, algo así como una especie de país fracasado, que representa en realidad la sociedad al completo.

Desde su estreno a finales de 1987, se convirtió en una de las más frecuentemente interpretadas en sus conciertos. Sonó en la gira de Duncan Dhu como trío, en las posteriores del grupo como dúo y finalmente, Mikel Erentxun y Diego Vasallo han continuado incorporándola en sus conciertos en solitario.

Además de ser pieza obligatoria en sus conciertos, En algún lugar es para muchos “la canción más representativa y famosa” de Duncan Dhu. Está considerada una canción emblemática y uno de los grandes clásicos del pop rock español de los 80. Es también una de que ha trascendido y se ha hecho grande con el paso del tiempo.

Duncan Dhu - 'En algun lugar' (1987)

Dundan Dhu en la lista de LOS40

Fue la tercera vez desde el inicio de su carrera que Duncan Dhu llegaron a lo más alto de la lista de LOS40. A principios del año 1988, En algún lugar había debutado en el nº 19 y semana tras semana fue ascendiendo hasta lograr el puesto de honor el 27 de febrero de 1988.

Los dos números 1 anteriores de Duncan Dhu fueron No puedo evitar pensar en ti y Jardín de rosas, que lo lograron en 1987. Ambos temas formaban parte del repertorio de Canciones, su segundo álbum de estudio. En julio de 1988, repitieron número 1 con Una calle de París, segundo single de El grito del tiempo.

Diego Vasallo y Mikel Erentxun, Duncan Dhu, durante su concierto 'Básico 40' el 24 de junio de 1994. El dúo donostiarra presentó su álbum 'Piedras'. / LOS 40

Un disco que “ha envejecido fatal”

El grito del tiempo fue un disco de transición. Cerró una etapa que había comenzado en 1985 con el mini-LP Por tierras escocesas. No fue solo el último disco en el que participó Juan Ramón Viles, fue también el tercero y último que produjo Paco Trinidad. Según Erentxun: "El trío como grupo funcionó. Tiene tres discos buenos y ya está. Hay como dos etapas: hasta que se fue Juanra con El grito del tiempo y después. Yo particularmente me quedo con la segunda pero no tengo nada que decir en contra de la primera. Todos hemos salido ganando".

Aunque está considerado el disco de su consagración, a Duncan Dhu es el que menos les gusta. Así lo reconocían en una entrevista concedida en su 10º aniversario. Mikel Erentxun decía: “A mí es el que menos me gusta de la carrera de Duncan Dhu” y Vasallo añade: “totalmente erróneo en cuanto a producción". Mikel remataba: "Pero tampoco toda la culpa la tiene el productor, también la tenemos nosotros”.

Duncan Dhu reconoce que el disco “suena mal, ha envejecido fatal”. Así se recoge en un fragmento del libro Hoy el viento sopla más de lo normal del navarro Javier Escorzo, se recoge: “Solo Mikel tocó en él. Ofrece un exceso de producción y arreglos, incluye teclados y suena mal, ha envejecido fatal”, reconocen a pesar de contar con En algún lugar o Una calle de París. “Ampulosos y pretenciosos, ya no éramos los Duncan”, según Juanra. En este disco “no somos rock, nos convierten en un grupo de pop”, apunta Diego. “Las semillas de la ruptura ya habían echado raíces”, escribe el autor. “Empezó a entrar dinero y perdimos el rumbo”, reconoce Mikel. Tenían solo 21 y 22 años.