Entre los vestidazos de las after party de los Oscar, se coló una actriz en chándal

Siempre se ha dicho y sigue siendo verdad. La alfombra roja de los Oscar es un escaparate de moda en el que podemos vislumbrar cuáles van a ser las tendencias del año. Las principales firmas se disputan a la gente del cine para que lleven sus diseños y de ahí que toda la fiesta aparezca siempre envuelta en un halo de glamour elevado a la décima potencia.

Las fiestas de después de la gala nos ofrecen una segunda alfombra roja que poco tiene que envidiar a la primera y el estilo y la elegancia sigue estando presente aunque…hay excepciones.

Melissa McCarthy, a los que muchos recuerdan por su papel de Sookie St James en Las chicas Gilmore, está considerada como una de las actrices mejor pagadas, de hecho en 2015, la revista Forbes la colocó en el top de este ranking. Pues bien, su estilismo para acudir a la fiesta de Vanity Fair no pasó desapercibida.

Acudió, junto a su marido, Ben Falcone, con un chándal negro con rayas blancas, el clásico de Adidas. Eso sí, con las cadenas de diamantes al cuello. Desde luego, no se puede negar que cómodos iban (los dos igualitos) y, sobre todo, que no pasaron desapercibidos. Resultaba raro verles junto a tanto diseño de lujo.

Melissa McCarthy y su marido, en la fiesta post Oscar de Vanity Fair con chándal y diamantes. / Mike Coppola / VF19 / Getty Images for VF

Lo que no está tan claro es si esta opción estilística potenciará o no sus propios diseños porque no olvidemos que la actriz lanzó hace cuatro años su propia firma de ropa.

No fue el único atuendo que lució esa noche y que llamó la atención. Y no me refiero a su conjunto de pantalón negro y cuerpo blanco con capa incluida (a lo super heroína) que lució a su llegada a la gala de la Academia en calidad de actriz nominada por su papel en ¿Podrás perdonarme algún día? No, ese, sin duda, fue su momento más Hollywood.

Melissa McCarthy en la alfombra roja de los Oscar. / Steve Granitz / Wirelmage

El otro vestido que llamó la atención fue el que se puso para entregar el premio al mejor diseño de vestuario que, finalmente, fue a recaer en manos de Ruth E. Carter por su trabajo en Black Panther. McCarthy vistió un diseño de época que incluida una larga capa (a lo rey Mago) que estaba repleta de conejos de peluche, en clara alusión a la protagonista de La Favorita.