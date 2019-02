Cada vez falta menos para que demos la bienvenida a la primavera y para que se celebre el mayor festival musical de esta estación: LOS40 Primavera Pop 2019. Un evento que no sería lo mismo sin grupos como Efecto Pasillo que son capaces de enamorar al público desde la primera nota.

Si estás buscando alguna razón para asistir a la mejor fiesta musical de la primavera, aquí te damos cuatro razones por las que Efecto Pasillo van a conquistar LOS40 Primavera Pop 2019.

Habituales de LOS40 Primavera Pop

Efecto Pasillo se han convertido en unos imprescindibles de nuestro festival de primavera. Es uno de los grupos que ha actuado en más cantidad de ocasiones: lo hicieron en 2013, 2016, 2018 y lo harán en este 2019. Es un placer disfrutar con Iván, Javi, Arturo y Nau sobre el escenario. ¿Te los vas a perder?

Buen rollo para la primavera

Llega el buen tiempo y apetece salir a la calle, al parque o a tomar algo con lxs amigxs. Y Efecto Pasillo es uno de esos grupos perfectos para acompañar esos ratos al aire libre. ¿Qué tiene Efecto Pasillo que cuando lo escuchamos nos llena el cuerpo de buen rollo? ¿Quién no quiere que Efecto Pasillo le anime una buena fiesta? Por eso, estos chicos no podían faltar el próximo 17 de mayo encima del escenario del WiZink Center. Esperemos que canten su nuevo single, No te enamores, un tema que no podemos sacarnos de la cabeza.

Para ellos y, sobre todo, para ellas

Una de las últimas canciones de Efecto Pasillo, No te enamores tiene un poderoso mensaje que reivindica el poder de la mujer. Ese empoderamiento que está tan de moda en los últimos años y que en el videoclip representan Itziar Castro, la actriz de Vis a vis; Sara Escudero, humorista, actriz y compañera de Cadena Dial; Teresa Méndez, deportista olímpica en lucha libre; Paula Cendejas, artista e influencer, Rocío Saiz, activista, artista y DJ; Aida Artiles, modelo internacional; y Beliza Coro, abogada indígena.

Te sabes sus canciones

Con Efecto Pasillo pasa lo mismo que con otros grupos del pop español: cuando quieres darte cuenta te sabes la mitad de su discografía. Llevamos casi una década, desde que lanzaron su primer disco en 2010, escuchando sus canciones y ya son parte de nuestra banda sonora. Pan y mantequilla, Carita de buena, Salvajes irracionales, No importa que llueva o Cuando me siento bien son sólo algunas de las que probablemente te sabes de memoria.