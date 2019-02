‘Élite’: Una de sus guionistas nos da detalles de la segunda temporada

Abril Zamora es una mujer renacentista en el más amplio sentido de la palabra, hace de todo, como Leonardo Da Vinci. Es actriz, guionista, directora y creadora de series y lejos de acabar y empezar la siguiente, las va compaginando unas con otras.

Se pasó por YU para contarles a Carolina Iglesias e Iggy Rubin algunas curiosidades de sus proyectos. Habló de Las señoras del AMPA, una serie pendiente de estreno con Toni Acosta o Malena Alterio, entre otras. También de su papel en Vis a Vis por el que ha sido nominada como mejor actriz por la Unión de actores. Además, se ha volcado en Todo lo otro, una serie que ha hecho con total libertad en la que el sexo está muy presente.

Pero vamos a centrarnos en Élite donde es guionista y ha dirigido un capítulo de la segunda temporada. Para el resto de trabajos, dale el play y entérate de todo porque vale la pena.

En cuanto a Élite, reconoce que ha sido un reto: “Para mí ha sido salir un poco de mi zona de confort porque yo siempre he escrito otro tipo de ficción y, de repente, que me llamaran para una serie como Élite, que a mí ya me gustaba de por sí, que tiene esa cosa de adolescentes que hablan de ese modo, con crímenes y tal, me parecía super divertido”.

Reconoce que ella es “más sucia verbalmente y más mal hablada que los personajes de Élite y, a lo mejor, soy más urbana y más de barrio”. Pero no ha sido ningún inconveniente y se ha metido en la piel de una clase social más pija.

Aunque no tiene fechas (o no las puede decir) sí ha asegurado que el estreno será “dentro de muy poquito”. Y reconoce que “es muy guay la segunda temporada. Cuando haces una serie como Élite que tiene ingredientes que son tanto, como las tramas sexuales oscuras, el crimen…la segunda temporada es muy reto pero somos un equipo de guionistas que cada cual aporta lo suyo para que con coherencia siga los peldaños de lo que se creó en un principio”.

Tuvieron que escribir 13 capítulos de 70 minutos cada uno. “Nosotros nos hemos estrujado la cabeza para no estirar las tramas”, asegura.

En cuanto al hecho de trabajar con libertad de escoger actores para sus series, lo tiene claro: “En España no hay un star system de actores. Tú no vas a ver una serie porque salga Amaia Salamanca, creo, desde mi punto de vista creo que las cadenas se están dando cuenta de que ya no funciona ese factor como de ‘vamos a coger a ese actor que es sinónimo de éxito’ porque eso no funciona aquí. Es cierto que si tienes actores conocidos con otros desconocidos es mucho mejor”.

Y no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar del sector interpretativo en nuestro país aunque sin dar nombres. “Hay actores en España que son conocidos y son una patata de actores y, de pronto dices, ‘¿qué está haciendo aquí este actor, por qué está trabajando tantísimo si realmente no sabe hablar, no avanza?’ A mí me da mucha pena porque conozco actores maravillosos y actrices maravillosas que están en paro y me parece que en España, a veces, hemos sido un poco injustos”.

Referente trans en televisión

Hasta hace poco más de un año y medio, Abril era Abel. No ha dejado de trabajar durante su transición y eso le ha ayudado porque se ha volcado en sus proyectos y el tiempo ha pasado volando.

“El hecho de que yo esté aquí siendo una actriz trans, una directora trans… es símbolo de que poco a poco el panorama audiovisual está cambiando en que hay más personajes feministas porque los guionistas nos esforzamos también por ello. Hay personajes femeninos de más edad. Estamos cambiando”, explica.

No se considera un referente pero “sí es cierto que la gente me dice cosas como que en la tele no hay muchas personas como yo, muchas personas que digan lo que son y entonces yo digo que no es mi obligación sino mi responsabilidad hablar de ello y me encanta hablar de ello. Por eso, cuando la gente me dice ‘¿no has quitado tus fotos de IG? No cari, es mi pasado’. He sido 35 años Abel, lo llevo con muchísimo orgullo, ahora soy Abril pero sería muy necia hacer como que eso no ha existido y eso sí que no ayudaría a nadie”.