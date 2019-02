1 de 7 Con tan solo 22 años (recién cumplidos este 25 de febrero), Ana Mena puede presumir de tener una carrera musical de vértigo. La malagueña lleva desde bien pequeñita encima de los escenarios. De hecho, con tan solo once años la vimos dando vida a Marisol en la pequeña pantalla en Marisol, la película. ¡Y sí, ella misma cantaba las canciones! Luego la vimos en Vive Cantando, la serie musical de Antena 3, donde era una de las protagonistas junto a María Castro. Aún no lo sabíamos, pero por aquel entonces estaba a punto empezar su carrera musical. Y es que en 2016 lanzó su primer single, No Soy Como Tú Crees, luego le siguieron Ahora Lloras Tú, Se Fue, Mentira… ¡Todo temazos! Y este año, en el mejor momento de su carrera, volverá a LOS40 Primavera Pop para darlo todo encima del escenario.