Tras salir de la academia de Operación Triunfo, Nerea Rodríguez no ha parado. La catalana lanzó su primer single Y Ahora No en noviembre de 2018, consiguiendo más de dos millones de reproducciones en Youtube. Además, ha compaginado su carrera musical con la de actriz. De hecho, ha estado protagonizando el musical de Los Javis, La Llamada, desde septiembre.

Pues bien, parece que Nerea tiene nuevos retos a los que enfrentarse de cara a los próximos meses. ¿El primero? Nada más y nada menos que su primera gira en solitario. El mismo día de su 20 cumpleaños, el 7 de febrero, salieron a la venta las entradas para sus primeros conciertos.

Por ahora, ha confirmado cuatro ciudades, aunque solo sabemos las fechas oficiales de dos: el 22 de marzo en Sevilla y el 24 en Madrid. Las fechas de los conciertos de Barcelona y Valencia se dirán más adelante, ¡así que atentos a sus redes sociales!

Tal y como hemos podido saber en LOS40, Nerea cantará tanto canciones propias como versiones. Además, habrá invitados en cada una de las fechas.

Pero la cosa no se queda ahí, Nerea publicará nuevo single muy pronto. De hecho, se encuentra preparando el videoclip. Vamos, que la ex triunfita no para quieta ni un segundo.

Si todo esto no fuera poco, Nerea está a punto de convertirse en Jasmin en el nuevo musical del Teatre Condal de Musical. A partir del 31 de marzo, la joven se pondrá en la piel de la famosa princesa en Aladdin The Pop Musical.

Lo ha anunciado en su cuenta de Instagram con una fotografía entre bambalinas, donde aparece luciendo una peluca rosa y un traje muy pop. “Estoy ilusionanda por volver a trabajar con @larodaproduccions y más en una obra tan bonita y especia como es esta. Ganas de ponerme en la piel de Jasmine”, ha escrito junto a la publicación.

Sin lugar a dudas, Nerea Rodríguez lleva un año labrándose su hueco en el mundo de los musicales. Una gran promesa del género en España.