Mega Drive Mini se acerca

La Mega Drive mini, si acaba llamándose así, iba a salir el año pasado, pero se retrasó a este 2019.

La razón aducida entonces fue que Sega vio que el anuncio de la consola fue todo un boom en Occidente, así que decidieron que el lanzamiento fuera mundial, por lo que necesitaban el tiempo para que la calidad fuera la esperada en todas las regiones.

Ahora, una serie de mensajes en el twitter de la compañía nipona dejan entrever que la elección de los juegos va a estar en manos de los usuarios, aunque no sabemos hasta qué punto.

Varias encuestas enfrentan a juegos de diferentes sagas, forzando a los fans a elegir. Las primeras han sido con juegos de las sagas Sonic, Puyo Puyo y Shining Force.

Esto no tiene que significar obligatoriamente que ambos Sonic no acaben pasando el corte (se nos haría raro que el primer Sonic no entrase aunque Sonic 2 ganara en votos).

Aunque siendo sinceros, si pusieran todos los Sonic no lo criticaríamos, aunque les dejaría menos espacio para otros clasicazos de la consola de 16 bits.

Las otras encuestas enfrentan a Puyo Puyo contra Puyo Puyo Tsu, aunque aquí os sonará más con el titulo Dr Robotnik's Mean Bean Machine, que eran juegos de puzle a lo Tetris.

Y por último tenemos a los dos primeros Shining Force, RPGs con toques de estrategia.

No sabemos si en Sega han visto lo que ha pasado con la PlayStation Classic como algo a evitar, y quieren asegurarse que su lista de juegos sea bien vista por los fans, pero ese detalle les honraría.

Todavía no sabemos fecha de salida, cantidad de juegos o precio de la consola, pero en cuanto lo sepamos os informaremos.