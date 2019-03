6 de 12 Querido Virgo, es momento de Back In The City como canta Alejandro Sanz y conectar con las personas de tu alrededor. Has estado un tiempo ausente (aunque sea mentalmente) y no has prestado atención a muchos de tus amigos. ¡Es momento de retomar relaciones! Ya lo cantaba Amaral: Son tus amigos, por encima de todas las cosas.