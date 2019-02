Los mayores y el Whatsapp, ¿un peligro o unos supervivientes?

¿Tu madre está tres horas escribiendo en Whatsapp para contestarte un "Sí"? ¿Cuántas veces has tenido que explicarle a tu padre cómo mandar un audio? ¿Son los mayores un peligro en el Whatsapp o unos supervivientes? En Anda ya hemos salido a la calle para descubrirlo y la tercera edad nos da una lección.

No sólo es que se han adaptado a las nuevas tecnologías sin complejos... En la mayoría de casos son capaces de sacarle mucho más provecho que ninguno de los que nos consideramos jóvenes. Sus grupos, sus emoticonos, las razones por lo que lo usan...

Aunque siempre hay algún caso de quién se resiste a la tecnología (algo que por cierto sucede a casi todas las edades) nuestros oyentes nos demuestran que nuestros mayores son unos supervivientes para adaptarse.

Andayeros whatsapperos

En el lado negativo de gente enfrentada a la tecnología nos contaba una oyente que "a mi madre le regalamos un móvil y nuestra hija de tres años le explicaba a mi madre cómo funcionaba el teléfono". Y la cosa siempre puede ir a peor: "Mi suegro nos echó la culpa de que a través de nuestros móviles le habíamos borrado todas las fotos". Y después están los padres que parece que no dominan pero que en realidad son unos estrategas del Whatsapp: "Mi padre contesta por privado a los mensajes que le ponemos en el grupo de la familia de Whatsapp".

Pero nuestros más fieles andayeros nos han descubierto el lado más bonito que puede dar la tecnología cuando estamos lejos de la familia: "Yo vivo a 300 km de mi casa, mi novia se quedó embarazada y gracias a Whatsapp pudimos hacer una videollamada en la que le enseñamos el predictor y me acuerdo de las lágrimas de mi madre"

Abuelos cada vez más whatsapperos

Y si algo queda claro después de escuchar a nuestros oyentes y de salir a la calle a preguntar a los mayores es que se esfuerzan y lo intentan. Y vaya si lo hacen... Hace algo más de un año se convirtió en viral la historia de Meli Corbetto, una joven que escribió el tutorial definitivo para su abuela de 82 años.

"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió en las redes sociales en un post que se volvió viral.

Nuestros mayores nos han enseñado (o nos han ayudado a aprender) casi todo lo que sabemos. ¿Por qué no se lo devolvemos en Whatsapp?