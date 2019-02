Fénix Oscura deja atrás su maldición y presenta nuevo tráiler

Tras años de idas y venidas parece que, por fin, la película de X-Men: Fénix Oscura está en marcha sin más retrasos ni anuncios de posibles cancelaciones. Un segundo tráiler así lo atestigua.

En él vemos a Sophie Turner como Jean Grey una vez más con todos los poderes y el mal al que se enfrenta prácticamente sin poder controlarlo. Un mal que sale de ella misma.

Jessica Chastain, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult o Tye Sheridan aparecen en este nuevo avance de la historia que contará el camino de Jean Grey desde que es interceptada en su casa por los mutantes hasta que se tiene que enfrentar a su propia energía.

Tras los acuerdos de compra de Fox, distribuidora del filme, por parte de Disney parecía que esta película y Los Nuevos Mutantes se quedaban en el cajón a pesar de llevar prácticamente dos años terminadas. Ahora sí verán la luz.

Esta es su sinopsis:

En X-MEN: FÉNIX OSCURA los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de sus miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar ni comprender. Jean cae en una espiral fuera de control haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos que mantienen unidos a los X-Men. Mientras su familia se desmorona, los X-Men deben encontrar la forma de volver a unirse, no sólo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar nuestro planeta de los alienígenas que quieren utilizar su fuerza como arma para conquistar la galaxia.

La fecha escogida para verse en cines es el próximo 7 de junio. ¿Lo conseguirá?