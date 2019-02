Roberto Leal: “Lo de C. Tangana en Operación Triunfo nos vino muy bien”

Roberto Leal se ha ganado a pulso el título de ‘majete de España’. Es simpático, ha pasado por varios programas en los que ha demostrado su naturalidad y su simpatía y ha ido ganado adeptos año a año. Él se lo toma con la humildad que le caracteriza: “He tenido la suerte de estar trabajando en programas que siempre han estado a favor de obra o que la gente les ha caído bien, como en España directo que a las señoras les caía bien”.

Ahora está al frente de La mejor canción jamás cantada, un programa de TVE con el que intentan encontrar la mejor canción de las últimas décadas. “Al final es un viaje musical y cada uno tenemos nuestras canciones favoritas. Yo, incluso, de varias décadas diferentes. Hay canciones que son eternas”, explica.

Ya han pasado por la década de los años 60 en la que ganó Yo soy aquel de Raphael. Un programa por el que se pasó una de las grandes representantes de esa época: Karina. “Es para ficharla de copresentadora. Fue tan divertido…Me hizo un C. Tangana, se me fue de la entrevista, desapareció”, relata.

Momento que aprovechó Dani Mateo para hablar del trapero que le dejó plantado tras su actuación en Operación Triunfo. “Sí que se fue de verdad, no hizo el paripé. Yo creo que era parte de su performance, lo tenía pensado. Quedó muy divertido. Yo se lo agradezco porque eso generó un momento muy chulo en Operación Triunfo y se habló mucho de ello y nos vino muy bien”, admite.

No le cuesta recordar qué es lo que pasó: “Venían esa noche Manuel Carrasco, Vanesa Martín y él y no había tiempo para entrevistarles pero sí para tener una deferencia de terminar de cantar, un saludo, ellos en su sitio y yo en el mío. Un ‘hasta luego’, un gestito de ti hacia ellos, ‘adiós’ y se van. Pero cuando empecé a hacer eso, ‘gracias por utilizar la música como esa plataforma…’, veía cómo se iba. Le pegó un lingotazo al whisky que tenía como parte de la actuación y se fue”.

Pero que conste que no quedan rencores. “A mí me gustan sus canciones y me parece un tío original”, confiesa Leal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Madrileño (@c.tangana) el 19 Feb, 2019 a las 12:19 PST

Y ya que hablamos de Operación Triunfo, muchos se preguntan si habrá una nueva edición y cuándo. “Va a haberla”, asegura, “en un principio se dijo que había que dejarlo descansar y así va a ser. Llegará en la nueva temporada y todos sabemos que, en televisión, la nueva temporada empieza en septiembre y acaba en junio. Entiendo que será a partir de 2020 y está bien que descanse de vez en cuando porque es un formato que necesita tiempo para tener roce, cariño, empatía…”.

También habló de cómo le propusieron ser el presentador del formato, de su momento como ‘comedor de brevas’ en Hablando se entiende la vasca o de sus dotes como rapero. Dale al play para no perderte detalle.

Pero hablar no fue lo único que tuvo que hacer a YU. Dani Mateo invitó a Sergio Bezos para poner en marcha un concurso para elegir a la peor canción jamás cantada. ¿Tienes alguna favorita?