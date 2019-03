Nosotros: Esto es todo lo que sabemos hasta la fecha de la nueva película de Jordan Peele

Jordan Peele hizo historia por muchas razones con su película Déjame Salir en la edición de los Oscar de 2018. Era el quinto director afrodescendiente que tenía nominación en la categoría de Mejor Director. Se llevó a casa el que premiaba el guion de la cinta, pero su sola presencia con nominación al protagonista, Daniel Kaluuya, y a mejor película ya le hicieron merecedor de todos los respetos.

Peele había conseguido colarse en los premios de la Academia de Hollywood con una película de género, habitualmente ninguneadas, y de estética de serie B. Aún así fue una de las sorpresas del cine de 2017 pues con un exiguo presupuesto consiguió grandes datos en taquilla y, por supuesto, casi unanimidad acerca de su excelencia entre los críticos.

Universal Pictures /

Ahora Jordan Peele, convertido en uno de los directores más esperados de Hollywood, vuelve con Nosotros, su nueva y angustiosa película que parece seguir la senda del thriller pricológico y de terror que ya marcara su anterior película.

Los protagonistas de este largometraje son Lupita Nyong'O, Winston Duke y Elisabeth Moss y la sinopsis no adelanta nada bueno: En esta ocasión un matrimonio (Nyong'O y Duke) intentarán pasar un fin de semana de ensueño en el lago junto a sus hijos y a algunos amigos (Moss). Lo que no se esperan es la visita inesperada de unos extraños en plena noche que no son otra cosa que versiones diferentes de ellos mismos.

Universal Pictures /

¿Estaremos ante una nueva versión todavía más malrollera del Funny Games de Michael Haneke? Lo sabremos el 15 de marzo que es la fecha de estreno oficial de Nosotros.